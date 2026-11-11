Refahiye Yurtbaşı, kar yüksekliği listesinde dördüncü sırada

ölçüm sonuçları:

Meteorolojik verilerde Türkiye genelindeki kar kalınlığı sıralamasında Rize öne çıktı. Palovit Yaylası 82 santimetre ile listenin başında bulunurken, Güneysu Handüzü Yaylası 80 santimetre, İkizdere Çağrankaya Yaylası 76 santimetre olarak kaydedildi. Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Yurtbaşı köyü ise 59 santimetre ile ülke genelinde en fazla kar ölçülen noktalar arasında dördüncü sıraya yerleşti.

bölgeler arası dağılım ve etkileri:

Veriler, özellikle Rize ve Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığının önemli seviyelere ulaştığını gösteriyor. Bu ölçümler, kış koşullarının yerel ulaşım ve tarımsal faaliyetler üzerindeki etkilerini değerlendirmek için referans oluşturuyor. Yurtbaşı'ndaki 59 santimetrelik ölçüm, Erzincan açısından kış mevsiminin yoğunluğunu ortaya koyuyor.

Yetkililerce açıklanan bu liste, yüksek kesimlerdeki birikimin bölgesel farklılıklar gösterdiğini ve bazı yayla ile köylerin kış şartlarına hazırlıklı olması gerektiğini vurguluyor. Ölçümlerde öne çıkan noktalar, hem yerel yönetimler hem de vatandaşlar için öncelikli takip alanları olarak öne çıkıyor.

ERZİNCAN'DA EN FAZLA KAR KALINLIĞI REFAHİYE'DE ÖLÇÜLDÜ