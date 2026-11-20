Sinop’ta çocuk hakları günü: Gazze’deki küçüklerin korunma çağrısı

Sinop’ta 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle düzenlenen programda, Gazze başta olmak üzere savaş ve felaketlerden etkilenen çocukların durumuna dikkat çekildi. Filistin’e Destek Platformu tarafından Pervane Medresesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte mütevazı taleplerin öne çıktığı ortak bir basın açıklaması yapıldı.

Programın akışı ve okunan mesajlar:

Program Ertuğrul Duman’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı; ardından Ahmet Mete Ak ve Elif Zehra Ak’ın hazırlayıp okuduğu ortak basın açıklaması katılımcılarla paylaşıldı. Açıklamada Gazze’de son yaşanan selde 70 bin çadırın su bastığı ve ailelerin soğukta, sırılsıklam ve çaresiz kaldığı vurgulandı. Açıklamada, barınma, kıyafet, battaniye, temiz su ve gıdaya olan ihtiyaçların arttığı belirtildi ve "oyun parklarının mezarlığa dönüştüğü" bildirildi.

Çağrı ve talepler:

Açıklamada, birçok çocuğun anne, baba ya da kardeşlerini kaybettiği hatırlatılarak, çocukların oyun oynama, okula gitme ve güven içinde yaşama haklarına dikkat çekildi. Metinde yer alan soruların bir bölümü şu şekildeydi: hani bütün çocukların oyun oynama, okula gitme ve güvenle yaşama hakkı vardı? Gazzeli arkadaşlarımız neden bu kadar yalnız bırakıldı? Onların da bizim gibi yaşamaya hakkı yok mu?

Bildiri son kısmında, "Biz imkânsız şeyler istemiyoruz. Sadece bombaların susmasını, arkadaşlarımızın karnının doymasını ve tıpkı bizim gibi korkmadan gülebilmelerini istiyoruz" denilerek ulusal ve uluslararası aktörlere, yardım kuruluşlarına ve kamuoyuna seslenildi: Lütfen artık sesimizi duyun ve çocukları koruyun.

Yerel etkinlikler ve genişleyen vurgu:

Etkinlik kapsamında "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" adıyla bir çalışma düzenlendi ve fotoğraf sergisi açıldı; program, Sinop Alaaddin Camii İmam Hatibi Abdullah Ergin’in yaptığı duayla sona erdi. Açıklamada yalnızca Gazze değil, Sudan, Yemen, Lübnan, Ukrayna ve Doğu Türkistan gibi bölgelerdeki çocukların yaşadığı acılara da dikkat çekilerek insani yardım ve koruma çağrısı geniş bir coğrafyayı kapsayacak biçimde yinelendi.

Sinop’taki açıklama, gündemdeki insani krizlerin çocuklar üzerindeki etkisini yerel bir düzeyde görünür kılmayı amaçlarken, katılımcılar kamuoyunun ve yetkililerin acil müdahalesini talep etti. Etkinlik, hem sembolik hem de pratik taleplerle çocuk haklarının korunmasına dair farkındalığı pekiştirmeyi hedefledi.

Sinop'ta, Gazze'deki çocukların yaşadığı insani krize dikkat çekildi