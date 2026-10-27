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Kayseri'de gençler ringde: 29 ekim taekwondo il birinciliği sona erdi

Kayseri'de Hacılar Spor Salonu'nda yapılan 29 ekim Gençler Taekwondo İl Birinciliği'ne 20'den fazla kulüp ve yaklaşık 100 sporcu katıldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayseri'de gençler ringde: 29 ekim taekwondo il birinciliği sona erdi

Kayseri'de gençler ringde: 29 ekim taekwondo il birinciliği sona erdi

Kayseri'de düzenlenen 29 Ekim Gençler Taekwondo İl Birinciliği, Taekwondo İl Temsilciliği'nin 2026 faaliyet programı kapsamında tamamlandı. Hacılar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda genç sporcular kıyasıya mücadele etti.

müsabakalar ve katılım:

Turnuvaya 20'nin üzerinde kulüp ve 100'e yakın sporcu katıldı. Gün boyu süren maçlarda farklı kilolarda heyecan vardı; teknik beceri, taktik seçimleri ve kondisyon öne çıktı. Organizasyon, bölgesel seviyede sporcu gelişimi ve kulüpler arası rekabet için önemli bir imkân sundu.

ödüller ve tebrikler:

Taekwondo İl Temsilcisi Özben Şimşek, şampiyonaya katılan kulüplere ve sporculara teşekkür etti ve katılımcıları kutladı. Şimşek, "Derece yapan sporcuları kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin 103. yılını kutluyor, nice 103 yıllara diyoruz" sözleriyle hem başarıları takdir etti hem de Cumhuriyet Bayramı'na vurgu yaptı.

Şampiyonada ayrıca Ümitler Türkiye Şampiyonu olan milli sporcu Nuri Şerbetçi ile antrenörü Kadir Şerbetçi, Avrupa Şampiyonası'nda milli takım adına Türkiye'yi ve Kayseri'yi temsil etme hakkı kazanmalarından dolayı tebrik edildi. Organizasyonda görev yapan hakemler de unutulmadı; 5 yıldır Kayseri İl Taekwondo hakem komite başkan yardımcılığı yapan başarılı hakem Fatih Güçlü'ye plaket takdim edildi.

kategorilerinde birincilik elde edenler:

Bayanlar: Sudenaz Süner (42 Kg), Nurcan Dokan (44 Kg), Asiye Çifçi (46 Kg), Meleknur Taşdelen (49 Kg), Tuğba Ordankaya (52 Kg), Fatmanur Koçak (55 Kg), Elif Akman (59 Kg), Gamze Dalkılıç (63 Kg), Ecrin Ocak (68 Kg).

Erkekler: İshak Meriç Dinç (48 Kg), Kazım Edis (51 Kg), Adem Talha Şahin (55 Kg), Dorukhan Ege Samur (59 Kg), Yunus Emre Bakadur (63 Kg), Yusuf Ulaş Aydoğdu (68 Kg), Atalay İltar (73 Kg), Ahmet Furkan (+78 Kg), Yiğit Tuna Tunç (+78 Kg).

Turnuva, yerel kulüplerin ve genç sporcuların tecrübe kazanması açısından önem taşıyor. Elde edilen sonuçlar, Kayseri'nin genç taekwondo altyapısının gelişimine dair ipuçları verirken, milli düzeyde söz sahibi olan sporcuların da yerel platformda desteklendiğini gösterdi.

KAYSERİ&#039;DE DÜZENLENEN 29 EKİM GENÇLER TAEKWONDO İL BİRİNCİLİĞİ&#039;NE ONLARCA SPORCU KATILDI.

KAYSERİ'DE DÜZENLENEN 29 EKİM GENÇLER TAEKWONDO İL BİRİNCİLİĞİ'NE ONLARCA SPORCU KATILDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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