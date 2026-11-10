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İnternet sitesi vaadiyle 1 milyonluk vurgun: 11 gözaltı

Antalya merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, internet sitesi üzerinden yüksek kazanç vaadiyle 1 milyon lira vurgun iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 18:27

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İnternet sitesi vaadiyle 1 milyonluk vurgun: 11 gözaltı

İnternet sitesi vaadiyle 1 milyonluk vurgun: 11 gözaltı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen soruşturmada, internet sitesi üzerinden yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonucu Korkuteli ilçesinde yaşayan Y.D.'nin toplam 1 milyon lira göndererek dolandırıldığı tespit edildi.

operasyonun ayrıntıları:

Antalya merkezli olmak üzere 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, toplam 14 şüpheliye yönelik işlem yapılması öngörüldü. Operasyon kapsamında 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari olan 3 şüpheli hakkında arama kararı çıkarılması için gerekli işlemlere başlandığı bildirildi.

ele geçirilen delillere ilişkin bulgular:

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Deliller arasında 19 cep telefonu, 17 SIM kart, 1 hafıza kartı, 5 dizüstü bilgisayar ve 1 tablet bulunduğu açıklandı.

Soruşturma ve adli süreçlerin devam ettiği bildirildi.

ANTALYA MERKEZLİ 8 İLDE, İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE 1 MİLYON LİRA...

ANTALYA MERKEZLİ 8 İLDE, İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE 1 MİLYON LİRA DOLANDIRICILIK YAPILDIĞI İDDİASINA İLİŞKİN DÜZENLENEN OPERASYONDA 11 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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