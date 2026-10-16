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İnternetten yayılan sahte araç ilanıyla 433 milyon liralık şebeke çökertildi

Tekirdağ merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonda piyasa altı araç ilanlarıyla kapora toplayan suç örgütü çökertildi; 32 şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 11:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İnternetten yayılan sahte araç ilanıyla 433 milyon liralık şebeke çökertildi

Tekirdağ merkezli operasyonun ayrıntıları:

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri internet kaynaklı dolandırıcılık faaliyetlerini mercek altına aldı. Yapılan çalışmada, sosyal medya platformları, ilan siteleri ve çeşitli internet mecralarında piyasa değerinin altında araç satış ilanları yayımlayarak vatandaşlardan kapora adı altında para talep eden bir suç örgütünün faaliyette olduğu belirlendi.

suç yöntemi ve örgüt yapılanması:

Soruşturmada, şüphelilerin düşük fiyatlı araç ilanlarıyla potansiyel alıcıların ilgisini çektiği, ilanlarda yoğun talep olduğu yönünde baskı kurarak işlemlerin hızlı sonuçlanması gerektiğini vurguladıkları tespit edildi. Bu yöntemle kişilerden kapora adı altında para alındı. Şüphelilerin hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemede yaklaşık 433 milyon lira tutarında işlem hacmi belirlendi.

operasyon, yakalamalar ve ele geçirilenler:

Faaliyetlerin deşifre edilmesi üzerine Tekirdağ merkezli olarak 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler il bazında şu şekilde gerçekleşti: Tekirdağ 4, Ankara 3, Bursa 2, Mardin 1, Gaziantep 8, Malatya 1, Adıyaman 1, Amasya 1, Antalya 2, Edirne 1, İstanbul 1, Kars 1, Kahramanmaraş 1, Kırklareli 1, Yalova 1, Zonguldak 1, Ordu 1 ve Erzurum 1 olmak üzere toplam 32 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında örgütün lider ve yönetici kadrolarında bulunduğu değerlendirilen isimlerin de yer aldığı bildirildi.

Şüphelilerin ikamet, işyeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda suç unsuru niteliği taşıyan 91 adet dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından yakalanan 32 şüpheli, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

Soruşturmanın; suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma ile bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında yürütüldüğü öğrenildi.

Tekirdağ merkezli 18 ilde dev operasyon: 433 milyon liralık dolandırıcılık ağı deşifre...

Tekirdağ merkezli 18 ilde dev operasyon: 433 milyon liralık dolandırıcılık ağı deşifre edildi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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