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İpekyolu'nda ev yangını maddi hasarla sonuçlandı

Van İpekyolu Serhat Mahallesi'ndeki evde çıkan yangın itfaiyenin yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı; can kaybı yok, maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İpekyolu'nda ev yangını maddi hasarla sonuçlandı

olayın gelişimi:

Van’ın İpekyolu ilçesi Serhat Mahallesi’nde bir evde çıkan yangın, bölgeden gelen haber üzerine müdahale eden ekipler tarafından söndürüldü. Olay yerine sevk edilen İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede çalışma başlattı.

müdahale süreci:

İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale yaklaşık yarım saat sürdü ve söndürme çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin hızlı müdahalesi, olası can kaybı veya yaralanma riskinin önlenmesinde belirleyici oldu.

etki ve değerlendirme:

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak evde maddi hasar meydana geldi. Olay, mahalle sakinleri arasında tedirginlik oluştururken yetkililer benzer olaylara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

VAN’IN İPEKYOLU İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN...

VAN’IN İPEKYOLU İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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