İpsala gümrük kapısında karavanın boşluğunda 387 kilo skunk bulundu

Operasyon ve ele geçirilen miktar:

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne İpsala Gümrük Kapısı'na giriş yapmak üzere olan karavan tipi aracı şüpheli görerek X-Ray tarama sistemine sevk etti. Yapılan detaylı kontrolde, karavanın doğal boşluğuna gizlenmiş 173 şeffaf poşet içinde toplam 387 kilo 348 gram skunk türü uyuşturucu madde tespit edildi.

Arama süreci ve kullanılan yöntemler:

Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen incelemede, hassas burunlu narkotik dedektör köpekleri BETA ve AXEL de aramaya dahil edildi. Dedektör köpeklerin aracın belirli bölgesine verdiği tepkiler üzerine aramalar o bölgede yoğunlaştırıldı ve saklı boşlukta poşetler bulundu.

Hukuki süreç:

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin olarak Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı. Olayla bağlantılı olarak yürütülecek soruşturma kapsamında adli işlemler sürecek ve sorumluların tespitine yönelik çalışmalar devam edecek.

TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER MUHAFAZA EKİPLERİNCE İPSALA GÜMRÜK KAPISI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA, KARAVAN TİPİ BİR ARACIN DOĞAL BOŞLUĞUNA GİZLENMİŞ 387 KİLO 348 GRAM SKUNK ESRAR CİNSİ UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.