Dolar 48,4652 +0,02%
Euro 56,4960 +0,30%
Bist 14.631,69 +1,57%
Altın Gram 6.940,65 +0,34%
EUR/USD 1,1651 +0,19%
Brent Petrol 100,61 +2,75%
--°

İpsala gümrük kapısında karavanın boşluğunda 387 kilo skunk bulundu

İpsala Gümrük Kapısı'nda X-ray ve narkotik köpeklerin incelemesiyle karavanın saklı boşluğunda 387 kilo 348 gram skunk ele geçirildi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 15:59

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 16:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

İpsala gümrük kapısında karavanın boşluğunda 387 kilo skunk bulundu

Operasyon ve ele geçirilen miktar:

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne İpsala Gümrük Kapısı'na giriş yapmak üzere olan karavan tipi aracı şüpheli görerek X-Ray tarama sistemine sevk etti. Yapılan detaylı kontrolde, karavanın doğal boşluğuna gizlenmiş 173 şeffaf poşet içinde toplam 387 kilo 348 gram skunk türü uyuşturucu madde tespit edildi.

Arama süreci ve kullanılan yöntemler:

Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen incelemede, hassas burunlu narkotik dedektör köpekleri BETA ve AXEL de aramaya dahil edildi. Dedektör köpeklerin aracın belirli bölgesine verdiği tepkiler üzerine aramalar o bölgede yoğunlaştırıldı ve saklı boşlukta poşetler bulundu.

Hukuki süreç:

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin olarak Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı. Olayla bağlantılı olarak yürütülecek soruşturma kapsamında adli işlemler sürecek ve sorumluların tespitine yönelik çalışmalar devam edecek.

TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER MUHAFAZA EKİPLERİNCE İPSALA GÜMRÜK KAPISI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN...

TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER MUHAFAZA EKİPLERİNCE İPSALA GÜMRÜK KAPISI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA, KARAVAN TİPİ BİR ARACIN DOĞAL BOŞLUĞUNA GİZLENMİŞ 387 KİLO 348 GRAM SKUNK ESRAR CİNSİ UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Orman yangını Sivrihisar'da ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor
images

Bekçiler şüphelenip durdurdu, aranan firari cezaevine teslim edildi
images

kuşadası'nda sokak satıcılığına yönelik operasyonda iki kişi tutuklandı
images

Mahallede alevler zeytin bahçeleri ve ağıllara zarar verdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şanlıurfa'da kamyona arkadan çarpan araçta dört kişi hayatını kaybetti

Piazza alışveriş merkezinde takip edilip yakalanan kadın tutuklandı

Efeler'de otluk yangınına müdahale sürüyor

Ağıl yangınında anne, kızını alevlerin arasından kurtardı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali