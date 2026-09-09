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Uraloğlu: en iyi işimiz insanların gönlüne köprü kurmak

Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Gürün ziyaretinde köprü, tünel ve hizmet vurgusu yaparak en büyük başarılarının 'insanların gönlüne köprü' kurmak olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 16:39

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 16:41

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EDİTÖR: Caner Şahin

Uraloğlu: en iyi işimiz insanların gönlüne köprü kurmak

Uraloğlu'nun Gürün ziyareti: hizmet vurgusu öne çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Sivas’ın Gürün ilçesindeki bir dizi ziyaret ve incelemede hizmete devam kararlılığını dile getirdi. Malatya'dan karayolu ile ilçeye geçen Uraloğlu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve ilçe protokolü tarafından karşılandı.

ziyaret rotası:

Uraloğlu, ilk olarak Yukarı Suçatı Mesçitönü Camii ve Tarihi Somoncubaba değirmenini gezdi. Ardından AK Parti İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelerek bölge taleplerini dinledi. Programın sonunda Gökpınar Tabiat Parkı da ziyaret edildi.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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