İş yerinde küfürleşme büyüdü: iş arkadaşı falçatayla ağır yaralandı

Tekkeköy'de iş yeri tartışması kanlı bitti:

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı iş yerinde çalışan S.Ç. (24) ile G.A. (39) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle küfürleşme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ç., elindeki falçata ile G.A.'yı sırtından ve sol karın boşluğundan ağır şekilde yaraladı.

yaralının sağlık durumu ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan G.A.'yı özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneden edinilen bilgiye göre G.A.'nın hayati tehlikesi bulunuyor ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

şüphelinin gözaltına alınması ve adliyeye sevki:

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan S.Ç., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SAMSUN’UN TEKKEKÖY İLÇESİNDE S.C., MESAİ ARKADAŞINI KÜFÜRLEŞME NEDENİYLE ÇIKAN KAVGADA FALÇATAYLA SIRTINDAN VE KARIN BOŞLUĞUNDAN AĞIR YARALADI.