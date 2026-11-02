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İş adamı Nevzat Aydın'ı hedef aldığı iddia edilen 8 kişi adliyeye sevk edildi

Nevzat Aydın'a yönelik haraç ve tehdit iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 14:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İş adamı Nevzat Aydın'ı hedef aldığı iddia edilen 8 kişi adliyeye sevk edildi

Operasyonun kısa özeti:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iş adamı Nevzat Aydın'a yönelik haraç ve tehdit iddiaları üzerine başlattığı soruşturma kapsamında toplam 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra hepsi Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Olay, Aydın'ın oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçındaki seremoni için milyonlarca lira ödediğine ilişkin haberlerin ardından şekillendi. Aydın, kendisini arayan ve yurtdışında olduğu belirlenen Kaan A. isimli kişinin 'Çirkinler' adlı suç ağına mensup olduğunu söyleyerek 1 milyon Euro istendiğini iddia etmiş ve şikayette bulunmuştu.

operasyonun ayrıntıları:

İlk operasyonda, çete mensubu olduğu belirtilen 4 şüpheli gözaltına alınmış, aramalarda ise 2 adet otomatik tabanca ve 73 adet fişek ele geçirilmişti. Şüphelilerin telefon incelemelerinde, eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen başka şahıslar tespit edilmesi üzerine soruşturma genişletildi.

deliller ve soruşturmanın seyri:

Devam eden operasyonlarda ekipler, eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 4 şüpheli daha yakalayarak gözaltı sayısını 8'e çıkardı. Yapılan aramalarda ayrıca 3 adet ruhsatsız tabanca, 102 adet fişek ve 900 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların, savcılık sorgulamaları ve ilerleyen adli süreçteki ifadeleri soruşturmanın gidişatını belirleyecek. Emniyet kaynakları, ele geçen malzemeler ile telefon kayıtlarının soruşturma dosyasında önemli deliller teşkil ettiğini bildiriyor.

Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin, adli makamlar tarafından ifadesinin alınmasının ardından olası tutuklama veya adli kontrol kararlarına tabi tutulacağı öğrenildi.

İş adamı Nevzat Aydın’a tehdit soruşturmasında gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk...

İş adamı Nevzat Aydın’a tehdit soruşturmasında gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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