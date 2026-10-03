İş güvenliği uyarıları görmezden gelindi, üç işçinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı

İddianame hazırlandı: üç şüpheliye "bilinçli taksir"ten 2-22,5 yıl talebi

Samsun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Yeşilyurt Demir Çelik Endüstri ve Liman İşletmeleri A.Ş.'de 3 Haziran 2026'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden üç işçiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tesis yöneticileri Hüseyin Kiremitci, Serdar Çağdaş ve Mustafa Güdül hakkında TCK'nın 85/2 ve 22/3. maddeleri uyarınca "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olayın seyri:

Olay, Yeşilyurt Demir Çelik'e ait çelikhane tesisindeki pota ocağı kanalında tıkalı giderlerin açılması sırasında yaşandı. Pota ocağı formeni Naci Gezer (46) ile pota ocağı işçisi Yunus Çekiç (47), atık su kuyusunda elektrik akımına kapıldı. Arkadaşlarının hareketsiz olduğunu gören makine bakım formeni Mustafa İnanç (50), yardıma koşmak için kuyunun içine girdi ve o da akım nedeniyle yaşamını yitirdi.

Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu raporuna göre üç işçinin ölüm nedeni vücutlarından geçen elektrik akımı olarak belirlendi. Yapılan incelemede, atık su kuyusunda kullanılan seyyar dalgıç pompanın gövdesinde 127,6 volt kaçak elektrik tespit edildi.

İddianamenin bulguları ve sorumluluk iddiası:

İddianamede, tesis içindeki tıkalı kanalların ve oluşabilecek hayati tehlikenin olaydan aylar önce tespit edildiği vurgulandı. Noter onaylı İş Sağlığı ve Güvenliği Tespit ve Öneri Defteri ile kurul toplantı tutanaklarında 28 Kasım 2025 ve 27 Nisan 2026 tarihlerinde su giderlerinin tıkalı olduğunun, patlama ve elektrik riski bulunduğunun ve ocağın çalışmasının durdurulması gerektiğinin kaydedildiği yer aldı. Bu uyarıların, defterde imzası bulunan işveren vekili Serdar Çağdaş'a bildirildiği belirtildi.

Savcılık ve bilirkişi raporları, söz konusu uyarılara rağmen kalıcı bir çözüm üretilmediğini, tıkanıklığın tehlikeli yöntemlerle açılmasında ısrar edildiğini ve kapalı alanda çalışma izni ile gaz ölçümü gibi zorunlu güvenlik prosedürlerinin uygulanmadığını tespit etti. Bu gerekçeyle üç yönetici "asli kusurlu" sayıldı.

Hukuki süreç ve ailelerin durumu:

Hazırlanan iddianame, dosya kapsamında Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Şüpheliler hakkında ayrıca TCK'nın 53/6. maddesi uyarınca meslekten hak yoksunluğu talep edildi ve adli kontrol altında geçirdikleri sürelerin cezalarından mahsup edilmesi istendi. Olaydan sonra gözaltına alınan şüphelilerin nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla ev hapsine karar verildiği bildirildi.

Hayatını kaybedenlerden Mustafa İnanç'ın avukatı Kartal Akcan, iş güvenliği uzmanının kuyu ve gider tıkanıklığına ilişkin uyarı yaptığına işaret ederek, yönetimin gerekli tedbirleri almadığını savundu. Avukat Akcan, İnanç'ın görevli olmadığı birimde olmasına rağmen diğer iki işçiyi kurtarmak için olay yerine koştuğunu ve bu nedenle ailenin büyük zarar gördüğünü belirtti. Ayrıca aynı kazaya ilişkin olarak işveren aleyhine Samsun İş Mahkemesi'nde maddi ve manevi tazminat davası açıldığını ifade etti.

Bu iddianame, iş sağlığı ve güvenliği uyarılarının takip edilmemesinin ağır sonuçlarını ve işyeri yönetiminin denetim yükümlülüğünün hukuk önünde nasıl değerlendirildiğini gösterir nitelikte. Davanın seyri, iddianamede yer alan deliller ve bilirkişi bulguları doğrultusunda mahkeme sürecinde netleşecek.

OLAY YERİNDE KURTARMA ÇALIŞMALARI (ARŞİV)