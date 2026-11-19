iş stresi evde mesaiye dönüşüyor:

Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, ebeveynlerin iş yerinde yaşadıkları stresin çocuklarla kurdukları bağa doğrudan yansıdığını vurguluyor. Hamurcu, "Çocuklara iş stresi net bir şekilde açıklanmalı" diyerek, iş yorgunluğunun evdeki davranışları nasıl etkilediğine dair örnekler veriyor.

Örnek olarak Hamurcu, bir çocuğun heyecanla "baba resmim nasıl olmuş?" diye sorduğunda yorgun babanın "şimdi değil birazdan bakarım" diye cevap vermesinin çocuğun algısında farklı şekillerde yorumlandığını aktarıyor. Bu tür anlarda çocuk, "babam şu an beni dinlemiyor" veya "babam şu an beni sevmiyor" şeklinde düşünebiliyor. Sonuç olarak işte yaşananların eve taşınması, çocuk dünyasında tercih edilmemezlik, değersizlik ve reddedilmişlik duygularına yol açabiliyor.

ebeveynlerin açıklama yapması neden önemli:

Hamurcu, ebeveynlerin yorgunluklarını ve zihnen işte olduklarını çocuklarına açıkça söylemelerinin ilişkileri koruyabileceğini belirtiyor. Önerdiği ifadeler arasında "Resmin çok güzel olmuş ama şu an değil belki birazdan detaylı bakabiliriz" ya da "şu an çok yorgunum ama bunun seninle hiçbir alakası yok" gibi net açıklamalar yer alıyor. Bu tür ifadeler, çocuğun olumsuz anlamlar çıkarmasını engellemeye yardımcı oluyor.

Ancak Hamurcu, sorumluluğun tamamen işe bırakılmaması gerektiğini de ekliyor; ebeveynlerin çocukların ihtiyaçlarını ciddiyetle dinlemesi gerektiğini vurguluyor.

iş yerindeki destek evde etkisini gösteriyor:

Hamurcu, annelerle yapılan araştırmalara değinerek yoğun iş günlerinin annelerin çocuklarına daha az sevgi gösterme eğilimiyle ilişkili olduğunu aktarıyor. Buna karşın iş yerlerinde verilen iletişim eğitimi ve destek sayesinde çalışanların eve daha temiz bir zihinle döndükleri, çocuklarıyla daha sağlıklı bağ kurdukları ve bunun sonucunda ortalama 39 dakika daha aktif iletişim kurabildikleri belirtiliyor.

Bu bulgu, iş yerinde yapılan küçük düzenlemelerin evdeki iletişim kalitesini doğrudan iyileştirebileceğini gösteriyor. Hamurcu, iş stresinin açıkça ifade edilmesini, çocuğun bir ihtiyacı varsa bunun ciddiyetle dinlenmesini ve iletişim için alan açılmasını öneriyor.

Son olarak Hamurcu, çocukların kendilerini özgürce ifade edebilmelerinin önemine dikkat çekerek "bütün çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü de kutlu olsun" dedi.

UZMAN PSİKOLOG ARZU HAMURCU