Körfez'de cami yenileme projesinde önemli aşama tamamlandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Camiinde yürütülen yenileme ve genişletme çalışmalarında, caminin çehresini değiştirecek bir montaj gerçekleştirildi. Bahçe alanında hazırlanan kubbe, uzman ekipler eşliğinde vinç yardımıyla yerine yerleştirildi.

yenileme ve genişletme süreci:

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki camide geçen yıl depreme dayanıklı iki minare inşa edilmişti. Ayrıca caminin ek yapısının inşaatına 2025 yılının ağustos ayında başlandı ve ek cami projesinde kaba inşaat çalışmaları tamamlandı.

kubbenin montajı:

Özel olarak imal edilen 40 ton ağırlığındaki çelik kubbe, cami bahçesinde monte edilmek üzere hazırlandı. Sabahın erken saatlerinde başlayan operasyonda, çalışmalar için kiralanan 400 tonluk vinç kubbeyi kaldırarak hassas bir biçimde caminin üstüne oturttu.

Montaj sırasında vinç ve ekip koordinasyonu ön plandaydı; kubbenin yerleştirilmesiyla birlikte yenileme projesinde somut bir ilerleme kaydedildi. Projenin önümüzdeki süreçte hangi adımları içereceğiyle ilgili resmi açıklamalar bekleniyor.

KOCAELİ'NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE YENİLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN MEHMET AKİF ERSOY CAMİSİ'NİN 40 TON AĞIRLIĞINDAKİ ÇELİK KUBBESİ, 400 TONLUK VİNÇLE YERİNE YERLEŞTİRİLDİ.