İş yerindeki yorgunluğun çocuklara yansımaları:

Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, ebeveynlerin iş yerinde yaşadığı stresin evde çocuklarla kurulan bağa doğrudan etkisi olduğunu belirtiyor. Hamurcu, günlük örneklerle bu etkiyi somutlaştırıyor: bir çocuk heyecanla "baba resmim nasıl olmuş?" diye sorduğunda, yorgun bir ebeveynin "şimdi değil birazdan bakarım" demesi çocuğun dünyasında "babam şu an beni dinlemiyor" veya "babam şu an beni sevmiyor" algısına dönüşebiliyor.

Hamurcu'ya göre işten kaynaklanan zihinsel mesai eve taşındığında çocuklarda tercih edilmemezlik, değersizlik ve reddedilmişlik duyguları gelişebiliyor. Bu tür algılar, çocuğun güvende ve değerli hissetmesi gereken aile ortamını sarsabiliyor.

Ebeveynlerin açıklık ve iletişim stratejileri:

Uzman, ebeveynlerin yorgunluklarını ve zihinsel durumlarını çocuklara net bir dille açıklamalarını öneriyor. Örneğin, "Resmin çok güzel olmuş ama şu an değil belki birazdan detaylı bakabiliriz" ya da "şu an çok yorgunum ama bunun seninle hiçbir alakası yok" gibi ifadelerle çocuğa durumun iş stresiyle ilgili olduğu anlatılabilir. Hamurcu bu yaklaşımı, çocuğun duygusal olarak terk edilmiş hissetmesini önlemenin temel yollarından biri olarak görüyor.

Aynı zamanda çocukların ihtiyaçlarının ciddiyetle dinlenmesi gerektiğini vurgulayan Hamurcu, ebeveynlerin çocuk taleplerini ertelediklerinde bunun nasıl yanlış anlamalara yol açtığını hatırlatıyor ve çocuğun ifadesine alan açmanın önemine dikkat çekiyor.

İş yerinde destekleyici düzenlemelerin etkisi:

Hamurcu, araştırmalara dayanarak iş yerinde desteklenen çalışanların eve daha "temiz bir zihinle" döndüklerini ve çocuklarıyla daha sağlıklı iletişim kurabildiklerini aktarıyor. Özellikle anneler üzerinde yapılan çalışmalarda, iş yoğunluğunun yüksek olduğu günlerde annelerin çocuklarına karşı daha az sevgi gösterdiği tespit edilmiş.

Buna karşılık, iş yerinde sağlanan eğitim ve iletişim destekleri sonrası çalışanların evde çocuklarıyla 39 dakika daha aktif iletişim kurabildikleri belirtiliyor. Hamurcu bu sonucu, küçük işyeri düzenlemelerinin ev içindeki düzeni olumlu yönde değiştirebileceğine dair bir kanıt olarak sunuyor.

Son olarak Hamurcu, iş stresinin saklanmak yerine açıkça dile getirilmesini ve çocuğun bir ihtiyacı olduğunda bunun ciddiyetle dinlenmesini öğütleyerek sözlerini "Bütün çocukların daha ciddiyetle dinlenmesi, onlara iletişim için alan açılması ve kendilerini özgürce ifade edebilmeleri noktasında bütün çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü de kutlu olsun" şeklinde tamamladı.

İş stresi çocuklarla bağı zedeliyor