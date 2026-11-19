Kampanya detayları:

Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Kızılay Kan Merkezi işbirliğinde düzenlenen kampanya, Belediye hizmet binasında "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı; gönüllüler kan bağışında bulundu.

Bağış süreci ve bilgilendirme:

Kızılay ekipleri, bağışçılara kan ve kök hücre bağışı süreçleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Ekipler, gönüllü kan bağışının acil ve sürekli kan ihtiyacının karşılanmasındaki önemine dikkat çekti ve vatandaşları düzenli bağış yapmaya davet etti.

Katılım teşvikleri ve teşekkür:

Kampanya kapsamında kan bağışında bulunan her vatandaş adına üç fidan dikileceği açıklandı. Bağış yapan gönüllülere ise içecekli termal çanta hediye edildi. Kartepe Belediyesi yetkilileri kampanyaya katılarak destek veren tüm vatandaşlara teşekkür etti ve benzer etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

KARTEPE BELEDİYESİ İLE KOCAELİ KIZILAY KAN MERKEZİ İŞBİRLİĞİNDE DÜZENLENEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA BELEDİYE PERSONELİ VE VATANDAŞLAR KATILDI.