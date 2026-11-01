İki kıta arasında nefes kesen start: 48. İstanbul Maratonu başladı

yarış başladı:

Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu olma özelliğini taşıyan Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu, bu yıl 143 ülkeden kayıt yaptıran toplam 45.679 sporcunun katılımıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde start aldı. Organizasyon, elit atletlerin yanı sıra amatör koşucular, kurumsal takımlar ve halk koşusuna katılan geniş bir katılımcı yelpazesini bir araya getirdi.

kategoriler ve katılım dağılımı:

Etkinlik beş farklı kategoride gerçekleştiriliyor. Kayıt sayıları arasında 42 kilometrelik maratona 8.427, 15,5 kilometrelik yarışa 14.781, kurumsal koşuya 17.471 ve halk koşusuna 5.000 kayıt olduğu açıklandı. Programda ayrıca tekerlekli sandalye yarışı da yer alıyor ve farklı katılımcı profillerine yönelik bir yarış düzenlemesi sağlanıyor.

parkur, rota ve bitiş noktası:

Ana yarış, köprüden Avrupa Yakası'na geçişle devam ediyor. Sporcular Beşiktaş ve Galata Köprüsü güzergâhını takip ederek Tarihi Yarımada'ya ulaşıyor. Kennedy Caddesi yönünde ilerleyen atletler Bakırköy yönüne yöneliyor; dönüşün ardından sahil yolu ve Gülhane Parkı rotası izlenerek Sultanahmet Meydanındaki bitiş çizgisine varılıyor.

ödüller ve ödül büyüklüğü:

Organizasyonda derecelere verilen ödüller de öne çıkıyor. Kadınlar ve erkeklerde maratonu birinci bitiren sporculara 50'şer bin dolar ödül verilirken, organizasyon yetkilileri tüm kategorilerde dağıtılacak toplam ödül miktarının 12 milyon lira seviyesine ulaştığını bildirdi.

güvenlik ve ulaşım önlemleri:

Etkinlik nedeniyle kent genelinde güvenlik tedbirleri ve ulaşım önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Boğaziçi Köprüsü araç trafiğine saat 03.00'ten itibaren kapatıldı; tüm parkurda trafik kesilmesi ise saat 06.00'da başladı. Programda Avrasya Tüneli dahil olmak üzere parkurun saat 15.30'a kadar kapalı kalacağı, Avrasya Tüneli'nin saat 15.00'te ve tüm parkurun saat 15.30'da yeniden araç trafiğine açılmasının planlandığı belirtildi.

Organizasyon, hem rekabet hem de kitlesel katılım açısından şehrin farklı noktalarını bir araya getirirken, alınan lojistik ve güvenlik tedbirleri sayesinde hem atletler hem de kent sakinleri için düzenli bir gün hedefleniyor.

DÜNYANIN KITALAR ARASI KOŞULAN TEK MARATONU OLAN TÜRKİYE İŞ BANKASI 48. İSTANBUL MARATONU, 143 ÜLKEDEN 45 BİN 679 KİŞİNİN KATILIMIYLA BAŞLADI.