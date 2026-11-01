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Kuzey Kore 'Standart Tip 2' misket bombalı savaş başlığını test etti

Kuzey Kore, 'Standart Tip 2' adlı misket bombalı savaş başlığını dün test etti; Pyongyang, başlığın 120 bin–130 bin m² alanı etkileyebileceğini açıkladı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 09:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kuzey Kore 'Standart Tip 2' misket bombalı savaş başlığını test etti

Kuzey Kore test duyurusunu paylaştı:

Kuzey Kore yönetimi, taktik balistik füzelere entegre edilmek üzere geliştirilen misket bombalı savaş başlığına ilişkin bir test yapıldığını duyurdu. Resmi açıklamada, denemenin 'Standart Tip 2' adlı savaş başlığı için gerçekleştirildiği ve sistemin imha kapasitesinin doğrulandığı belirtildi.

Savaş başlığının iddia edilen etkisi:

Açıklamaya göre test edilen başlığın potansiyeli olarak 120 bin ila 130 bin metrekarelik bir alanın 'küle çevrilebilme' kapasitesine sahip olduğu ifade edildi. Denetimi yapan isim olarak, Kore İşçi Partisi (WPK) Merkez Askeri Komisyonu Üyesi Orgeneral Kim Jong Sik gösterildi.

Sınıflandırma ve dağıtım planı:

Kuzey Kore Füze İdaresi Genel Direktörü olduğu belirtilen ismin açıklamasında, misket bombalı başlıkların özel ve standart amaçlara göre dört kategoriye ayrıldığı vurgulandı. Açıklamada, bu sınıflandırmanın operasyonel hedeflere uygun olarak yapılacağı ve söz konusu başlıkların yıl sonuna kadar tüm askeri birliklerin kullanımına sunulmasının hedeflendiği kaydedildi.

Pyongyang'ın bu adımı, ülkenin nükleer silah ve balistik füze programı nedeniyle uluslararası toplum tarafından eleştirildiği bir dönemde geldi. Resmi metin, denemenin sistemin beklenen kapasitesini doğruladığını savunurken, açıklamanın stratejik ve operasyonel ayrıntıları sınırlı tutuldu.

KUZEY KORE, TAKTİK BALİSTİK FÜZELERE ENTEGRE EDİLMEK ÜZERE GELİŞTİRİLEN VE 120 BİN İLA 130 BİN...

KUZEY KORE, TAKTİK BALİSTİK FÜZELERE ENTEGRE EDİLMEK ÜZERE GELİŞTİRİLEN VE 120 BİN İLA 130 BİN METREKARELİK ALANI "KÜLE ÇEVİREBİLME" POTANSİYELİNE SAHİP MİSKET BOMBALI SAVAŞ BAŞLIĞINI TEST ETTİĞİNİ DUYURDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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