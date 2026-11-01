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Evlilik kredisi başvurusu yapan çiftlere beş oturumlu hazırlık eğitimi

Adana'da Ceyhan Sosyal Hizmet Merkezi'nde Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ile evlilik kredisi başvurusu yapan çiftlere beş oturumda eğitim verildi.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Evlilik kredisi başvurusu yapan çiftlere beş oturumlu hazırlık eğitimi

Evlilik öncesi eğitim programı Adana'da tamamlandı

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Ceyhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli uzmanlar tarafından, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında evlilik kredisine başvuran çiftlere yönelik "Evlilik Öncesi" eğitimi verildi.

Eğitimin amacı ve kapsamı:

Programın temel hedefi, evlilik hazırlığındaki çiftlerin bilinçlenmesini sağlamak ve aile hayatında karşılaşabilecekleri temel konular hakkında bilgi sahibi olmalarını temin etmekti. Eğitimler, uzmanlar eşliğinde beş oturum halinde planlandı ve katılımcılara uygulamalı bilgiler sunuldu.

İşlenen ana başlıklar:

Beş oturumda ele alınan konular arasında Kredi Süreci, Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri, Evlilikte Finansal Sorumluluklar, Evlilik ve Sağlık ile Aile Hukuku yer aldı. Her başlıkta çiftlerin hem haklarına hem de sorumluluklarına dair bilgilendirme yapıldı.

Uzmanlar, katılımcılara hem kurumsal süreçleri (kredi başvurusu ve takibi) hem de günlük yaşamda uygulayabilecekleri iletişim ve finans yönetimi pratiklerini aktardı. Ayrıca sağlığa ilişkin temel bilgiler ve aile hukukuna dair bilinmesi gereken başlıca noktalar üzerinde duruldu.

Program, çiftlerin evlilik sürecine daha hazırlıklı girmesine katkı sağlamayı ve toplumda sağlıklı aile yapısının güçlendirilmesine destek olmayı amaçlıyor. Eğitimlerin benzer içeriklerle sürdürüleceği bildirildi.

ADANA’DA, “EVLENECEK GENÇLERİN DESTEKLENMESİ PROJESİ” KAPSAMINDA EVLİLİK KREDİSİNE BAŞVURAN...

ADANA’DA, “EVLENECEK GENÇLERİN DESTEKLENMESİ PROJESİ” KAPSAMINDA EVLİLİK KREDİSİNE BAŞVURAN ÇİFTLERE YÖNELİK “EVLİLİK ÖNCESİ” EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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