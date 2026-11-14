Isaiah Miles yeniden sahada: Denizli'ye dönüşü hücuma güç katacak

transferin detayları:

Yukatel Denizli Basket, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarında tanıdık bir ismi tekrar renklerine bağladı. Isaiah Miles, kulüp ile yeni anlaşma imzalayarak yeşil-siyahlı formaya yeniden kavuştu. Takım yönetimi, Miles’ın hem saha içi tecrübesi hem de hücum çeşitliliğinin yeni sezonda oyunun ritmini yukarı çekeceğini belirtti.

oyuncu profili ve oyun özellikleri:

2.03 metre boyundaki Miles, uzun forvet pozisyonunda hem pota altı mücadeleleri hem de dış şut tehdidiyle öne çıkıyor. Oyuncunun fiziksel yapısı ve şut menzili, hücumda farklı varyasyonlar üretme imkanı sağlıyor; pota altı oyunuyla birlikte üç sayı çizgisinin gerisinden de skor katkısı verebiliyor. Bu yönleriyle Miles, takımın hücum rotasyonunda önemli bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

sezon istatistikleri:

Miles, 2025-2026 sezonunda Yukatel Denizli Basket formasıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 20 karşılaşmada görev aldı. Maç başına ortalamaları 11,3 sayı, 4,1 ribaund ve 1,1 asist şeklindeydi. Özellikle 3 sayı çizgisinin gerisindeki %45,5 isabet oranı dikkat çekti; 36 dakika başına ürettiği 15,3 sayı ile skorer kimliğini sergiledi.

Sezon içinde Fransa'nın Cholet Basket takımında başlayan Miles, sonrasında Yukatel Denizli Basket'e transfer olmuş; 2026-2027 sezonunda ise İtalya'nın Pallacanestro Cant formasıyla mücadele etmişti. İtalya deneyiminin ardından Denizli'ye dönmesi, takımın dış şut ve hücum esnekliği açısından beklentileri yükseltiyor.

Yönetim ve teknik ekip, Miles’ın hem saha içindeki çok yönlülüğü hem de lig tecrübesinin yeni sezonda hücum organizasyonlarına ivme kazandıracağını öngörüyor. Özellikle üç sayı tehdidi ve pota altındaki katkısıyla taraftarların beklentisi, oyuncunun takımın skor yükünü paylaşması yönünde olacak.

DENİZLİ BASKET, YENİ SEZON KADRO YAPILANMASI KAPSAMINDA TANIDIK BİR İSMİ YENİDEN RENKLERİNE BAĞLADI. YEŞİL-SİYAHLI EKİP, AMERİKALI UZUN FORVET ISAİAH MİLES’I KADROSUNA KATTI. GEÇTİĞİMİZ SEZON DENİZLİ’DE FORMA GİYEN TECRÜBELİ BASKETBOLCU, YENİDEN YEŞİL-SİYAHLI FORMAYLA MÜCADELE EDECEK.