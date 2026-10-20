Manisa'da kurumlar el sıkıştı: ortak akılla üretim ve istihdam vurgusu

Ziyaretin ana mesajı:

Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sait Türek ve beraberindeki heyet, yeniden Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Mehmet Yılmaz'ı tebrik ziyaretinde bulundular. Görüşmede iki köklü kurum arasında süregelen güven ve istişare geleneğinin, kentin ekonomik gelişimi için yol gösterici olduğu vurgulandı.

Ziyarette öne çıkan tema, Manisa'nın üretim, yatırım, ihracat ve istihdam kapasitesinin artırılmasıydı. Taraflar, bu hedeflere ulaşmak için kurumlar arası iş birliğinin sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Ortak hedefler ve çalışma anlayışı:

Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz, seçim sonrası sorumluluk bilinciyle hareket edeceklerini belirterek 'Bizim ortak paydamız Manisa’dır' ifadesiyle iki kurum arasındaki dayanışmayı özetledi. Yılmaz, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı ve üretim kapasitesinin kentin rekabet gücünde belirleyici olduğunu; MOSB yönetiminin yürüttüğü çalışmaları takdirle izlediklerini dile getirdi.

Görüşmede, sanayicilerin güçlenmesi, üretimin artması, yeni yatırımların teşviki ve daha fazla istihdam oluşturulması gibi somut hedefler üzerinde duruldu. Manisa ekonomisinin büyümesi için ortak akıl, uyumlu proje yönetimi ve sektörle sürekli iletişim gerektiği kaydedildi.

İş birliğinin öncelikli alanları:

Taraflar, manevra alanı ve önceliklendirme konusunda uzlaşı sağladı; bu alanlar arasında rekabet gücünün artırılması, üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, nitelikli iş gücü yetiştirme ve yatırım ortamının iyileştirilmesi yer aldı. Bu konuların, kurumların ortak programları ve üyelerle yapılacak istişarelerle takip edileceği belirtildi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. Her iki taraf da yeni dönemde de yakın diyalog ve dayanışma içinde çalışmaya devam etme taahhüdünde bulundu.

MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (MOSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI DR. SAİT TÜREK, YENİDEN MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (MANİSA TSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA SEÇİLEN MEHMET YILMAZ’A TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDU. GÖRÜŞMEDE, MANİSA’NIN ÜRETİM, YATIRIM, İHRACAT VE İSTİHDAM KAPASİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN İKİ KURUM ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİN SÜRDÜRÜLMESİ MESAJI VERİLDİ.