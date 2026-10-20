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ETOLAB akreditasyonla uluslararası pazarlara kapı araladı

ETOLAB, NAK tarafından ILAC üyesi kabul edilerek akredite edildi; Edremit Ticaret Odası bu adımı zeytinyağı ihracatında yeni pazar fırsatı olarak değerlendiriyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 14:01

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EDİTÖR: Berk Doğan

ETOLAB akreditasyonla uluslararası pazarlara kapı araladı

etolab uluslararası akreditasyonunu tamamladı:

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, ETOLAB Duyusal Analiz Laboratuvarı’nın uluslararası akreditasyon sürecini başarıyla tamamladığını duyurdu. Odanın bünyesindeki laboratuvar, kuruluş yılı olan 2018'den bu yana gelişim gösterdi ve yapılan başvurunun ardından NAK tarafından, ILAC üyesi statüsüyle akredite edildi.

Çetin, göreve geldikten sonra laboratuvarın uluslararası akreditasyon alması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtirken, sürece katkı sağlayan panelistler, panel liderleri, oda yönetimi ve üyelerine teşekkür etti. Akreditasyonun sadece Edremit için değil, Türkiye açısından da önemli bir kazanım olduğuna vurgu yaptı.

akreditasyonun ihracata etkisi:

Başkan Çetin, akreditasyonun özellikle Amerika Birleşik Devletleri pazarında önemli avantaj sağlayacağını söyledi. Açıklamaya göre Amerikan ithalatçıları, kendi akreditasyon sistemleri tarafından tanınan laboratuvar raporlarına sahip firmaları tercih ediyor; bu nedenle ETOLAB’ın uluslararası tanınırlığı, bölge üreticilerinin ve ihracatçılarının rekabet gücünü artıracak.

Bu gelişme, zeytinyağı üreticilerine ve ihracatçılara yeni pazar kapıları açma potansiyeli taşıyor. Çetin, "Bu gelişme Edremit’in ihracatı için, bölgemizin ekonomisi için ve zeytincilerimize yeni pazar kapılarının açılması açısından çok önemli bir adım" sözleriyle akreditasyonun önemini özetledi.

süreçte emeği geçenler ve beklentiler:

Laboratuvarın uluslararası akreditasyonuyla birlikte, Edremit ve çevresindeki üreticilere sunulan hizmetlerin güvenilirliği ve raporların kabul edilebilirliği artacak. Çetin, laboratuvar çalışanlarını, panelistleri ve emeği geçen herkesi tebrik ederek akreditasyonun Edremit ve Havran için hayırlı olmasını diledi.

EDREMİT TİCARET ODASI BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ETOLAB DUYUSAL ANALİZ LABORATUVARI...

EDREMİT TİCARET ODASI BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ETOLAB DUYUSAL ANALİZ LABORATUVARI, ULUSLARARASI AKREDİTASYON ALARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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