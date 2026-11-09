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İşçi kardeşlerin kaybı: İzmir valisi patlama bilançosunu açıkladı

İzmir Valisi Elban, patlamada 10 işçi kardeşimizin hayatını kaybettiğini; 15 kişinin yaralandığını ve 4'ünün durumunun ağır olduğunu açıkladı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 17:05

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İşçi kardeşlerin kaybı: İzmir valisi patlama bilançosunu açıkladı

Patlamanın bilançosu açıklandı

İzmir Valisi Elban, yaptığı açıklamada bir patlama sonucu 10 işçi kardeşimizin vefat ettiğini bildirdi. Valinin açıklamasına göre olayda 15 yaralı bulunuyor ve bu yaralılardan dördünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

valinin açıklaması:

Vali Elban'ın verdiği bilgiler, olayın ağır bir bilanço ortaya koyduğunu gösteriyor. Resmi açıklamada yer alan sayılar vefat eden ve yaralanan personel sayısını net olarak ortaya koyuyor; yetkililer durumun ciddiyetine dikkat çekti.

işçi güvenliği ve takip:

Bu tür kazaların ardından kamuoyunda merak edilen başlıklar, olayın nedenleri, sorumluların belirlenmesi ve benzer olayların önlenmesine yönelik alınacak tedbirler oluyor. Açıklama, yaşanan kayıpların büyüklüğünü ve yaralıların sağlık durumundaki ciddiyeti vurguluyor; ilgili kurumların süreç boyunca takipte olacağı bekleniyor.

İzmir Valisi Elban: &quot;Patlama sonucunda 10 işçi kardeşimiz vefat etti. 15 yaralımız var 4&#039;ü...

İzmir Valisi Elban: "Patlama sonucunda 10 işçi kardeşimiz vefat etti. 15 yaralımız var 4'ü ağır"

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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