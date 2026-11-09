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Antalya'da iklim zirvesi başladı: finans, tarım ve yapay zekâ ön plana çıktı

COP31, 9-20 Kasım’da Antalya’da başladı. İş Bankası ilk gün programında gıda sistemleri, sürdürülebilir tarım finansmanı ve yapay zekâ çözümlerine odaklandı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 17:17

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EDİTÖR: Berk Doğan

Antalya'da iklim zirvesi başladı: finans, tarım ve yapay zekâ ön plana çıktı

cop31 antalya: ilk günün öne çıkan başlıkları

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya’da açıldı. Konferansın ilk günü, finans sektörünün rolü, gıda sistemlerinin iklime dayanıklılığı ve teknoloji odaklı çözümler merkezinde yoğun bir gündemle geçti. İş Bankası, İklim Destekçisi olarak katıldığı programda bir dizi panel ve ürün lansmanına imza attı.

iş bankası'ndan açılış mesajı:

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı & Sürdürülebilirlik Lideri Ebru Özşuca İklim Finansmanı Merkezi’ndeki açılış konuşmasında finans sektörünün dönüşümdeki stratejik rolünü vurguladı. Özşuca, iklim değişikliğinin ekonomileri ve üretim süreçlerini doğrudan etkilediğini belirterek COP31’i somut yatırımlar ve kamu-özel sektör iş birlikleri için fırsat olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Konuşmada bankanın, müşterilerini iklime uyumlu yatırımlara yönlendirerek uzun vadeli destek sağlama misyonuna atıf yapıldı.

uyum finansmanı ve küresel ihtiyaçlar:

Oturumun konuk konuşmacısı D.A. Carlin & Company kurucusu David Carlin ise iklim krizinin ertelenemeyecek bir gündem olduğunu; uyum stratejilerinin soyut planlardan ziyade bugün uygulanabilir finansal ve yapısal çözümler içermesi gerektiğini kaydetti. Carlin, UNEP Uyum Açığı Raporu'nda gösterilen finansman açığının özellikle gelişmekte olan ekonomilerde belirgin olduğunu hatırlatarak, bu açığın kapatılmasında bütüncül modellerin önemine dikkat çekti.

teknoloji ve tarımda somut adımlar

Günün bir diğer merkezi teması sürdürülebilir tarım finansmanı oldu. "Sürdürülebilir Tarımı Kim Finanse Edecek?" oturumunda Prospera Impact, Finance in Motion, IFAD ve Türkiye İş Bankası temsilcileri çiftlik düzeyindeki ihtiyaçları ve finansal mekanizmaları ele aldı. Tartışmalarda, küçük ölçekli üreticilerin uyum yatırımlarına erişimini kolaylaştıracak kredi modelleri ve etki odaklı finansman yaklaşımının önemi ön plana çıktı.

Tarımda teknoloji kullanımı da günün kapanış panelinde irdelendi. "Finans, teknoloji ve toprak buluştuğunda: Yapay zekâ çağında iklim eylemi" başlıklı oturumda Konfrut Tarım, Özyeğin Üniversitesi ve İmece Mobil temsilcileri yapay zekânın tarımsal verimlilik, toprak yönetimi ve iklim risklerinin azaltılmasındaki katkılarını tartıştı.

clara lansmanı ve raporlama çözümleri:

Günün dikkat çeken gelişmelerinden biri de Clara adlı yapay zekâ asistanının lansmanıydı. Erguvan Kurucu Ortağı Eyüphan Koç tarafından sunulan Clara; İş Bankası sponsorluğunda geliştirildi ve TSRS, CSRD, CBAM, EUDR gibi 20’den fazla ulusal ve uluslararası sürdürülebilirlik düzenlemesini tek platformda birleştiriyor. Büyük dil modeli teknolojisiyle çalışan araç, 22 dilde kaynaklara dayalı bilgi sağlayarak sürdürülebilirlik profesyonelleri ve finans sektörünün karar alma süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.

İlk günkü program, iklim değişikliğine uyum için finansal çözümlerden teknoloji tabanlı pratik uygulamalara kadar geniş bir yelpazede somut tartışmalar sundu. COP31 süresince bu konuların derinleştirilmesi ve yeni iş birliklerinin ilan edilmesi bekleniyor. İş Bankası, İklim Finansmanı Merkezi’ndeki standında konferans boyunca katılımcıları ağırlamaya devam edecek.

İŞ BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI &amp; SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK LİDERİ EBRU ÖZŞUCA KONUŞMA...

İŞ BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI & SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK LİDERİ EBRU ÖZŞUCA KONUŞMA YAPTI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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