Dolar 50,1755 +0,08%
Euro 56,2825 +0,73%
Bist 11.712,67 +2,00%
Altın Gram 6.669,20 +1,46%
EUR/USD 1,1206 +0,56%
Brent Petrol 94,69 -3,69%
--°

Bakan Gürlek'in sunumu komisyon tartışmasını tetikledi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 2027 bütçe sunumu sırasında AK Parti'li Çakır ile YENİ Parti'li Bakırlıoğlu arasında tartışma yaşandı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 17:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Bakan Gürlek'in sunumu komisyon tartışmasını tetikledi

bütçe görüşmeleri ve komisyon gündemi:

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında Adalet Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe teklifi ile 2025 yılı kesin hesap teklifinin görüşmelerine devam etti. Oturumda sunumu yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek bazı hukuki ve idari gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

gürlek'in açıklamaları ve dile getirdikleri:

Bakan Gürlek, konuşmasında, 'Muhittin Böcek 4 kez etkin pişmanlıkta bulundu. Hiçbir savcı Böcek’i tek dinlemiyor. Her şeyi net olarak anlattılar. Parayı genel merkezde kime verdiklerini anlattılar. Bunlarla ilgili olarak meclise fezleke gönderildi' ifadelerini kullandı. Bu sözler oturum sırasında milletvekilleri arasında dikkat çekti ve tartışma ortamı yarattı.

milletvekilleri arasındaki tartışma:

Söz konusu ifadelerin ardından kürsüde gerilim tırmandı ve AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ile YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu arasında bir tartışma yaşandı. Meclis tutanaklarında yer alan bu gelişme, komisyondaki genel tartışma ve değerlendirme sürecinin bir parçası olarak kayda geçti.

Komisyon çalışmaları, hem bütçe hem de kesin hesap teklifleri üzerinde sürecek değerlendirmelerle devam ediyor; ilgili açıklamalar ve tartışmalar kayıt altına alındı ve gündemdeki diğer madde ve sorulara geçildi.

TBMM&#039;de bütçe görüşmelerinde milletvekilleri arasında tartışma

TBMM'de bütçe görüşmelerinde milletvekilleri arasında tartışma

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Güven ve iş birliği ön planda: Suriye bakanı Yemen'e asker konuşlandırılmayacağı...
images

Yeşil bölge açıldı: cop31'de günlük 100 bin ziyaretçi hedefi
images

Erdoğan ile Tim Cook buluşması Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti
images

Başkan Karabatı sahada çalışanlarına çorbayla moral verdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Habaş'taki patlamada yaralanan işçilerin isimleri ve tedavi merkezleri açıklandı

Güven ve iş birliği ön planda: Suriye bakanı Yemen'e asker konuşlandırılmayacağını duyurdu

Yeşil bölge açıldı: cop31'de günlük 100 bin ziyaretçi hedefi

Başakşehir'de yol verme tartışması kaskla kavgaya dönüştü

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı