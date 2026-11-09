Bakan Gürlek'in sunumu komisyon tartışmasını tetikledi

bütçe görüşmeleri ve komisyon gündemi:

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında Adalet Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe teklifi ile 2025 yılı kesin hesap teklifinin görüşmelerine devam etti. Oturumda sunumu yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek bazı hukuki ve idari gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

gürlek'in açıklamaları ve dile getirdikleri:

Bakan Gürlek, konuşmasında, 'Muhittin Böcek 4 kez etkin pişmanlıkta bulundu. Hiçbir savcı Böcek’i tek dinlemiyor. Her şeyi net olarak anlattılar. Parayı genel merkezde kime verdiklerini anlattılar. Bunlarla ilgili olarak meclise fezleke gönderildi' ifadelerini kullandı. Bu sözler oturum sırasında milletvekilleri arasında dikkat çekti ve tartışma ortamı yarattı.

milletvekilleri arasındaki tartışma:

Söz konusu ifadelerin ardından kürsüde gerilim tırmandı ve AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ile YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu arasında bir tartışma yaşandı. Meclis tutanaklarında yer alan bu gelişme, komisyondaki genel tartışma ve değerlendirme sürecinin bir parçası olarak kayda geçti.

Komisyon çalışmaları, hem bütçe hem de kesin hesap teklifleri üzerinde sürecek değerlendirmelerle devam ediyor; ilgili açıklamalar ve tartışmalar kayıt altına alındı ve gündemdeki diğer madde ve sorulara geçildi.

TBMM'de bütçe görüşmelerinde milletvekilleri arasında tartışma