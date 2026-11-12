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Rektör Erkılıç'la açık masa: personel talepleri yemekhanede paylaşıldı

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, personel yemekhanesinde öğle yemeğinde çalışanlarla buluştu, taleplerini dinledi ve sohbet etti.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 14:25

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EDİTÖR: Serkan Varol

Rektör Erkılıç'la açık masa: personel talepleri yemekhanede paylaşıldı

Rektör Erkılıç personelle aynı sofrada buluştu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, bugün öğle yemeğini personel ile birlikte geçirdi. Personel yemekhanesinde tabldotta öğle yemeği yiyen Rektör Erkılıç, çalışanlarla samimi bir ortamda sohbet etti.

Sohbet ve talepler:

Rektör, yemek sırasında personelin gündemini dinledi; istek, talep ve önerilere kulak verdi. Sohbetlerde çalışanların günlük işleyişe ilişkin gözlemleri ve ihtiyaçları dile getirildi. Katılımcılarla doğrudan diyalog kurmayı tercih eden Erkılıç, taleplerin not alınmasını sağladı.

Kampüs iletişimine katkısı:

Bu tür buluşmalar, üniversite içindeki doğrudan iletişimi güçlendiriyor ve karar alma süreçlerinde sahadaki görüşlerin yer almasına olanak tanıyor. Rektörün personelle aynı sofrada buluşması, kampüs içi dayanışma ve yönetişim açısından önem taşıdı.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. KUDDUSİ ERKILIÇ, ÖĞLE YEMEĞİNDE PERSONEL İLE BİR...

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. KUDDUSİ ERKILIÇ, ÖĞLE YEMEĞİNDE PERSONEL İLE BİR ARAYA GELDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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