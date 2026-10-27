Yasa dışı bahis ağına Ankara merkezli müdahale: 55 gözaltı, 23 şirkete kayyım

Operasyonun kapsamı ve yürütülme biçimi:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik takip ve analizleri sonucunda yasa dışı bahis sitelerini işleten şüpheliler belirlendi. Soruşturma, sitelerin altyapı, yazılım ve çağrı merkezi faaliyetlerini organize eden şebeke ilişkileri üzerine odaklandı.

Bu tespitlerin ardından 27 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli olarak toplam 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon yapılan iller arasında Adana, Aydın, Batman, Eskişehir, Şanlıurfa, Mersin, Yalova, Kahramanmaraş, İzmir, Sivas, Diyarbakır, Siirt, İstanbul, Antalya, Hatay, Erzurum ve Edirne bulunuyor.

Soruşturmanın bulguları:

Soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin kurdukları şirketleri hem yasal ticari faaliyet hem de yasa dışı bahis ağı işletmek için kullandıkları tespit edildi. İddialara göre örgüt liderinin kurduğu şirketlerden gelen fonlar kişisel hesaplara aktarıldı; ayrıca çalışanlara yapılan ödemelerin kripto varlık borsaları aracılığıyla gerçekleştirildiği belirlendi. Adres ve şirket aramalarında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltılar, kayyım atamaları ve mali tespitler:

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 79 şüpheliden 55'i yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 23 şirkette arama yapılarak kayyım ataması gerçekleştirildi. Kurum tarafından yapılan mali incelemede şüphelilerin ve şirketlerin toplam şüpheli işlem hacminin yaklaşık 21 milyar 319 milyon lira olduğu tespit edildi.

Yetkililer, yasa dışı bahis sitelerine erişim engeli getirildiğini ve diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın çok yönlü ve titizlikle sürdüğünü bildirdi.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE, YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNİ İŞLETTİĞİ, BU SİTELERİN ALTYAPI, YAZILIM VE ÇAĞRI MERKEZİ FAALİYETLERİNİ YÜRÜTTÜĞÜ BELİRLENEN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK ANKARA MERKEZLİ 18 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ.