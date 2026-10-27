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Mezitli'de torbacı operasyonunda neredeyse 2 kilo esrar ele geçirildi

Mersin'in Mezitli ilçesinde jandarma ekipleri, 1 kilo 904 gram kubar esrar ele geçirdi; H.A., C.E., F.Y. ve M.Ş. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mezitli'de torbacı operasyonunda neredeyse 2 kilo esrar ele geçirildi

Operasyonun kapsamı:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcısı olarak bilinen 'torbacı'lara yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, 1 kilo 904 gram kubar esrar ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler ve adli süreç:

Operasyonda yaşı küçük H.A. ile C.E., ayrıca F.Y. ve M.Ş. isimli toplam 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.

Olay, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı denetiminde yürütülen soruşturma kapsamında kayıt altına alındı ve ele geçirilen maddeler delil olarak tutanaklarla teslim alındı.

MERSİN&#039;İN MEZİTLİ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPAN SOKAK...

MERSİN'İN MEZİTLİ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPAN SOKAK SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA, 1 KİLO 904 GRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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