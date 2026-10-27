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Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti; otomobil dere yatağına devrildi

Tavşanlı-Harmancık yolunda Nusretler köyü yakınlarında 59 ADP 261 plakalı otomobil dere yatağına devrildi; sürücü M.B.S. yaralandı, ekipler müdahale etti

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti; otomobil dere yatağına devrildi

Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti; otomobil dere yatağına devrildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin yol dışına çıkarak dere yatağına devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza, Tavşanlı - Harmancık kara yolu üzerinde, Nusretler köyü yakınlarında meydana geldi.

Kaza yeri ve araç durumu:

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı istikametinden Harmancık yönüne giden M.B.S. (20) idaresindeki 59 ADP 261 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dere yatağına devrildi. Araçta başka yolcu bilgisi paylaşılmadı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü M.B.S., daha sonra Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı:

Kaza ile ilgili jandarma ekiplerince olay yerinde ve çevrede inceleme yapıldığı, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

TRAFİK KAZASI

TRAFİK KAZASI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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