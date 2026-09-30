İshak Paşa Sarayı turizmde yükselişini sürdürüyor

İshak Paşa Sarayı'nda ziyaretçi sayısı hızla artıyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı, bu yıl içinde yoğun ilgi görerek yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırladı. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alan yapı için yıl sonu hedefi ise 250 bin ziyaretçi olarak belirlendi.

ziyaretçi profili ve dönemsel dalgalanmalar:

Sarayda aylık ortalama ziyaretçi sayısı 25-30 bin arasında değişiyor; bazı aylarda bu sayı 40-50 bin aralığına kadar çıkıyor. Özellikle yaz dönemi dikkat çekici bir artış sergiliyor; Ağustos ayında sarayı 30 binden fazla kişi ziyaret ederken, Eylül ayındaki sayının ay tamamlanmadan yaklaşık 25 bine yaklaştığı kaydedildi. Bu yoğunluğun, hem bölgesel turizm hareketliliğini hem de sarayın ulusal ve uluslararası tanınırlığını artırdığı görülüyor.

Ağrı Kültür ve Turizm İl Müdürü Erhan Ağrı, ziyaretçi sayısındaki artışın sürdürülebilir kılınması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Müdür Ağrı, sarayın mimari ve süsleme özelliklerinin turistler için güçlü bir çekim unsuru olduğunu vurguladı.

mimari özellikler ve koruma çalışmaları:

Osmanlı döneminden günümüze ulaşan İshak Paşa Sarayı, açık avlu ve avlu çevresindeki haremlik, selamlık, cami ile zindan bölümlerinden oluşuyor ve yapıda dört ana taç kapı bulunuyor. İnşasının yaklaşık 99 yıl sürdüğü belirtilen sarayın süslemelerinde farklı dönem ve kültürlerin izleri bir arada gözlemleniyor. Sekiz kollu yıldız, palmet, rumi ve sarmaşık motiflerinin yanı sıra barok, rokoko ve gotik üslup özellikleri yapıda birlikte yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları, yapının korunması ve ziyaretçi güvenliğinin sağlanması açısından önem taşıyor. Ayrıca sarayda ziyaretçi deneyimini iyileştirmeye yönelik dijital projeler de sürdürülüyor; bunlar arasında sesli rehberlik sisteminin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Yabancı turistlerle çalışan rehberlerden alınan geri bildirimler, yapının özellikle uluslararası ziyaretçiler üzerinde şaşırtıcı ve etkileyici bir etki bıraktığını gösteriyor. Rehber Ahmet Gülmez, doğu rotalarını tercih eden Avustralya, Amerika ve Kanada gibi ülkelerden gelen turistlerin sarayı görünce etkilendiğini ve sarayın farklı sanat akımlarını bir arada barındırmasının ziyaretçiler üzerinde güçlü bir iz bıraktığını belirtiyor.

Yerel yetkililer, mevcut yükselişi korumak ve hedeflenen ziyaretçi sayısına ulaşmak için hem altyapı hem de tanıtım çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ediyor. Sarayın hem kültürel miras değerinin hem de bölge turizmine katkısının önümüzdeki dönemde artarak devam etmesi bekleniyor.

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