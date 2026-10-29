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Erdoğan Beştepe'de 29 ekim vesilesiyle konuk devlet başkanlarıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi kapsamında Beştepe Millet Sergi Salonu'nda konuk devlet başkanlarıyla buluştu.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 22:48

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EDİTÖR: Merve Çelik

Erdoğan Beştepe'de 29 ekim vesilesiyle konuk devlet başkanlarıyla buluştu

görüşmenin çerçevesi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi dolayısıyla resmi konuk devlet başkanlarını kabul etti. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde yer alan Beştepe Millet Sergi Salonunda gerçekleştirildi.

toplantının yeri ve önemi:

Beştepe'de düzenlenen kabul, hem Cumhuriyet Bayramı'nın resmi çerçevesi hem de TDT Zirvesi kapsamındaki ikili temasların eş zamanlı gündemi altında yapıldı. Karşılıklı görüşmelerin ve tören takviminin bir parçası olarak düzenlenen bu tür kabuller, etkinliğin protokol ayağını oluşturuyor.

Resmi kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuk devlet başkanları arasında yapılan görüşmelerin ayrıntıları ve gündeme ilişkin açıklamalar ilgili makamlar tarafından paylaşılmaktadır. Toplantı, 29 Ekim vesilesiyle gerçekleştirilen tören ve zirve programının resmi bir bölümü olarak kayda geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesinde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesinde konuk devlet başkanlarıyla bir araya geldi

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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