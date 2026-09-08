Işıklı'da yangında mahsur kalan at itfaiye ve jandarmanın müdahalesiyle kurtarıldı

olayın gelişimi:

Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi Arkbaşı mevkiinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki alanı etkisi altına aldı ve bölgedeki bir at, alevlerin arasında mahsur kaldı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi.

müdahale ve sonrası:

Ekiplerin koordineli müdahalesi sonucu, alevlerin içinde kalan at güvenli bir bölgeye çıkarılarak kurtarıldı. Müdahale sırasında hayvanın zarar görmemesi için ekipler öncelikli tedbirler aldı.

Uzun süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkili birimlerce inceleme başlatıldı.

DENİZLİ'NİN ÇİVRİL İLÇESİNE BAĞLI IŞIKLI MAHALLESİ ARKBAŞI MEVKİİNDE ÇIKAN YANGINDA ALEVLERİN ARASINDA KALAN AT, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.