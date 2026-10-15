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İşitme kaybında estetik kaygılar tedaviyi geciktirmesin

Estetik kaygılar yüzünden işitme cihazı kullanımını ertelemeyin; yeni kemiğe bağlanan sistemler cildi delmeden destek sunuyor, tedavi kişiye özel olmalı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

İşitme kaybında estetik kaygılar tedaviyi geciktirmesin

işitme kaybında tedaviye vakit kaybetmeyin

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Akif Somdaş, işitme cihazı kullanımının estetik kaygılar nedeniyle ertelendiğini belirtiyor. Bazı hastalar cihazın görünür olmasından çekindikleri için destek almaktan kaçınıyor. Prof. Dr. Somdaş, "Her hastada aynı işitme cihazını kullanmıyoruz. Özellikle kulak kemikçiklerinin çıkarıldığı ameliyatlardan sonra kemiğe bağlanan işitme sistemlerinden yararlanabiliyoruz. Bu sistemlerde artık cildi delmeden çalışan seçenekler de var" diyor.

neden cihaz seçimi kişiye göre değişiyor:

İşitme kaybı, kaynağına göre farklı değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Dış ve orta kulaktaki ses iletimini etkileyen sorunlar ile iç kulaktan kaynaklanan kayıplar birbirinden ayrılmalı; buna göre yöntem belirlenmelidir. Prof. Dr. Somdaş, işitme cihazı seçiminde işitme kaybının tipi ve derecesinin yanı sıra kulak anatomisi ve daha önce geçirmiş olduğu ameliyatların da dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

kemiğe bağlanan yeni sistemlerin avantajları:

Kulakta daha önce gerçekleştirilen ameliyatlar kullanılabilecek sistemleri etkileyebiliyor. Kulağın içerisindeki kemikçiklerin çıkarıldığı vakalarda dışarıdan kemiğe bağlanan cihazlar değerlendirilebiliyor. Eskiden bu sistemlerde vida cildi delip dışarı çıktığı için estetik ve kullanım açısından sorun yaşanabiliyordu. Ancak yeni nesil uygulamalarda cilt bütünlüğü korunuyor; cildin üzerine dışarıdan mıknatısla tutunan cihazlar sayesinde dışarı görünen bir bağlantı kalmıyor.

İşitme kaybı erken müdahale gerektirir. Prof. Dr. Somdaş, estetik kaygılar nedeniyle gerekli işitme desteğinin ertelenmesinin doğru olmadığını, tedavinin gecikmesinin konuşmayı anlama, iletişim ve sosyal yaşam üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini belirtiyor.

karar sürecinde hangi faktörler belirleyici olmalı:

Uygun yönteme ulaşmak için işitme testleri, kulak yapısı, geçirilmiş ameliyatlar ve hastanın bireysel özellikleri birlikte değerlendirilmelidir. Klasik işitme cihazlarından kemiğe bağlanan sistemlere kadar farklı seçeneklerin bulunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Somdaş, doğru cihazın hasta bazında seçilmesinin önemine dikkat çekiyor.

Görünüm kaygısı, tedaviyi ertelemek için sebep olmamalı. Yeni teknolojiler estetik açıdan daha kabul edilebilir çözümler sunduğu için hastaların ihtiyaç duydukları desteğe daha erken ulaşmaları sağlanabiliyor.

ACIBADEM KAYSERİ HASTANESİ KULAK, BURUN, BOĞAZ UZMANI PROF. DR. MEHMET AKİF SOMDAŞ

ACIBADEM KAYSERİ HASTANESİ KULAK, BURUN, BOĞAZ UZMANI PROF. DR. MEHMET AKİF SOMDAŞ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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