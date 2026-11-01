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İskelede balık avlayan yılanın anları cep telefonuna yansıdı

Kastamonu Cide'de bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, iskelede balık avlayan yılanın yakalayıp kıyıda yuttuğu anlar yer aldı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 14:46

GÜNCELLEME: 01 Kasım 2026 - 14:47

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İskelede balık avlayan yılanın anları cep telefonuna yansıdı

İskelede balık avlayan yılan görüntülendi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde liman bölgesinde gezintiye çıkan bir vatandaş, iskelede beklerken suda bir yılanın balığı avladığını fark etti. Cep telefonuyla kayda alınan görüntüler olayın tüm aşamalarını net şekilde gösteriyor.

Görüntülerin içeriği:

Videoda yılanın avına yaklaştığı, balığı yakaladıktan sonra denizden kıyıya doğru çıktığı görülüyor. Yılanın kayalıkların üzerine çıktıktan sonra avladığı balığı yutmaya çalışması kameraya yansıyor; hareketler ve sahnenin bütünlüğü kayıtta açık biçimde izlenebiliyor.

Tanık ve gözlemler:

İlk defa böyle bir olaya şahit olduğunu belirten vatandaş, o anları kaydetmek için cep telefonunu çıkardı. Görüntüler, kıyıdaki gözlemin doğrudan ve plansız bir kayıtla belgelendiğini ortaya koyuyor.

KASTAMONU’NUN CİDE İLÇESİNDE BİR YILANIN BALIĞI AVLAYARAK YEDİĞİ ANLAR, BİR VATANDAŞIN CEP...

KASTAMONU’NUN CİDE İLÇESİNDE BİR YILANIN BALIĞI AVLAYARAK YEDİĞİ ANLAR, BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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