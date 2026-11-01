Adıyaman'da su birikintilerine odaklı haşereyle mücadele kampanyası

Adıyaman'da mevsimsel yağışların ardından karasinek ve diğer haşerelerin üremesini önlemek amacıyla belediye ekipleri kent genelinde ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yağış sonrası su birikintileri oluşturabilecek noktaları önceliklendirerek müdahaleler gerçekleştiriyor.

çalışmanın kapsamı:

Ekipler özellikle süs havuzları, inşaat temelleri ve su birikintilerinin bulunduğu alanlara odaklanıyor. Bu noktalarda düzenli kontrol ve ilaçlama yapılarak haşerelerin üreme alanları kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kent genelinde riskli bölgeler tespit edilerek, durgun su birikintilerinin oluştuğu alanlarda periyodik olarak uygulamalar gerçekleştiriliyor.

hedef ve yöntemler:

Uygulamalarda öncelik risk değerlendirmesine göre belirleniyor; ekipler hem kaynak türlerini hem de yoğunluk gösteren alanları takip ediyor. Çalışmalar, yine belediye ekiplerinin saha tespitleri ve rutin kontrolleriyle koordineli biçimde yürütülüyor. Amaç, haşere popülasyonunun artışını engellemek ve böylece halk sağlığını korumak.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Son yağışlarla birlikte haşerelerin üreme riskinin bulunduğu alanlarda kontrollerimizi ve ilaçlama çalışmalarımızı artırdık. Özellikle süs havuzları, inşaat temelleri ve su birikintilerinin oluşabileceği noktalara öncelik veriyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı, temiz ve huzurlu bir çevrede yaşamalarını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz".

Belediye yetkilileri, vatandaşları da özellikle su birikintilerinin önlenmesi, süs havuzlarının bakımının yapılması ve inşaat alanlarında drenajın sağlanması konusunda dikkatli olmaya çağırıyor. Yapılan çalışmaların düzenli kontrollerle desteklenmesiyle kent genelinde haşere kaynaklı risklerin azaltılması hedefleniyor.

ADIYAMAN’DA ETKİLİ OLAN MEVSİMSEL YAĞIŞLARIN ARDINDAN KARASİNEK VE DİĞER HAŞERELERİN ÇOĞALMASINI ÖNLEMEK AMACIYLA BELEDİYE EKİPLERİ KENT GENELİNDE İLAÇLAMA ÇALIŞMALARINI YOĞUNLAŞTIRDI.