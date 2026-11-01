Samsat'ta Lukianos’un hiciv mirası akademide yeniden tartışıldı

Programın özeti:

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde düzenlenen felsefe günleri, Antik Çağ filozoflarından Samsatlı Lukianos’un düşünce dünyası, hiciv anlayışı ve Batı felsefesine etkilerinin akademik düzeyde ele alınmasıyla tamamlandı. Etkinlik Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti ve iki oturum halinde sürdü.

Program ve katılımcılar:

Organizasyon, Samsat Belediyesi katkılarıyla Samsatlı Lukianos Felsefe Platformu tarafından ve 'Hiciv Filozofu Olarak Samsatlı Lukianos' temasıyla gerçekleştirildi. Programa Samsat Kaymakamı Hasan İnanç Gökçayır, Belediye Başkanı Halil Fırat, Yargıtay Üyesi Dr. Hamit Yelken, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmaları platform başkanı Prof. Dr. Mustafa Çevik ve Belediye Başkanı Halil Fırat tarafından yapıldı.

Oturumlar ve sunum başlıkları:

Birinci oturum, Doç. Dr. Mehmet Türkan başkanlığında 'Tarih, Felsefe ve Eleştiri' ekseninde ilerledi. Bu oturumda Prof. Dr. Mustafa Çevik 'Tarih Biliminin Öncüsü Olarak Samsatlı Lukianos', Prof. Dr. Nesim Doru 'Lukianos’un Antik Yunan Eleştirisi', Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu 'Samsatlı Lukianos’un Felsefe Eleştirisi ve Tehâfüt Geleneği' ve Doç. Dr. Bekir Geçit 'Lukianos Metinlerinde Mitlerin Önemi' başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Oturum aralarında katılımcılara Samsat yöresine özgü ikramlar sunuldu: çiğ köfte, sarımsaklı tavuklu pilav, hıtap, börek, tatlı, top helva, bulamaç, bayram taplaması ve kuruyemiş servis edildi.

İkinci oturum Prof. Dr. Mustafa Çevik tarafından yönetildi ve Lukianos’un etik, hakikat ve hiciv anlayışı odağıyla sürdü. Bu bölümde Prof. Dr. Mehmet Önal 'Lukianos Sofist midir?', Prof. Dr. Emin Çelebi 'Lukianos’a Göre Hakikat ve Etik', Doç. Dr. Yakup Yıldız Lukianos’un 'Karun' diyaloğu üzerinden ahlak eleştirisini sundu; Dr. Öğr. Üyesi Seyfettin İliter ise 'Samsatlı Lukianos’ta Dalkavukluğun İronisi' başlıklı değerlendirmesini paylaştı.

Değerlendirme, koordinasyon ve kapanış:

Programın koordinatörlüğünü üstlenen Doç. Dr. Mehmet Türkan, 'Lukianos ve Batı Rönesansı' başlıklı sunumunda filozofun düşünce tarihindeki etkisini ve Rönesans ile ilişkisini ele aldı. Sunumların ardından katılımcıların soruları üzerine tartışma gerçekleşti; etkinlik plaket ve belge takdimi ile toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Belediye Başkanı Halil Fırat etkinlik sırasında ilçede yürütülen çalışmalara vurgu yaptı ve Samsat’ın tarihsel değerlerini günümüz düşünce dünyasıyla buluşturma hedefini yineledi. Fırat, Safvan bin Muattal, Samsatlı Lukianos, Samsatlı Pavlus, Melik-ül Efdal Ali ve Antiokhos Theos gibi şahsiyetlerin akademik düzeyde ele alınacağını belirterek Samsat'ın birçok alanda öncü bir ilçe olduğunu vurguladı.

Etkinlik, bölgesel kimliğin akademik çalışmayla bir araya gelmesinin örneği olarak not edildi; katılımcılar sunumların hem Lukianos metinlerinin ayrıntılı okunmasına hem de hiciv geleneğinin tarihsel ve etik boyutlarının tartışılmasına katkı sağladığını belirtti.

ADIYAMAN’IN SAMSAT İLÇESİNDE, ANTİK ÇAĞ’IN ÖNEMLİ FİLOZOFLARINDAN SAMSATLI LUKİANOS’UN DÜŞÜNCE DÜNYASI, HİCİV ANLAYIŞI VE BATI FELSEFESİNE ETKİLERİNİN ELE ALINDIĞI FELSEFE GÜNLERİ, AKADEMİSYENLERİN KATILDIĞI SUNUM VE DEĞERLENDİRMELERİN ARDINDAN TAMAMLANDI.