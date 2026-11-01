Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Şehzadeler'de sokak sokak temizlik seferberliği sürüyor

Şehzadeler Belediyesi temizlik ekipleri, konteyner çevresi ve kaldırımlara bırakılan atıkları toplayarak çevre kirliliğiyle mücadelede kesintisiz çalışıyor.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 14:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şehzadeler'de sokak sokak temizlik seferberliği sürüyor

temizlik çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor:

Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir çevre hedefiyle gece gündüz görev yapıyor. Rutin süpürme, yıkama ve bakım çalışmalarının yanı sıra ekipler, cadde ve sokaklarda ortaya çıkan düzensiz atıkların toplanmasına öncelik veriyor.

saha takibi ve öncelikli müdahaleler:

Ekipler özellikle çöp konteynerlerinin çevresi, kaldırımlar ve yol kenarlarına gelişigüzel bırakılan ev eşyaları ile diğer atıkları titizlikle topluyor. Bu müdahaleler kötü görüntülerin engellenmesi, sokak hijyeninin korunması ve olası sağlık risklerinin azaltılması amacıyla düzenli aralıklarla yapılıyor.

vatandaşa çağrı ve sürdürülebilir temizlik:

Belediye yetkilileri, temizlik çalışmalarının etkinliği ve sürdürülebilirliği için vatandaşların da duyarlı davranması gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle kullanılmayan koltuk, kanepe, yatak, dolap gibi büyük eşyaların konteyner yanlarına veya kaldırımlara bırakılmaması istendi. Bu tür atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesi için belirlenen toplama noktaları ve uygulamalar vatandaşlara hatırlatılıyor.

Şehzadeler Belediyesi, ilçe genelindeki temizlik faaliyetlerini aralıksız sürdüreceğini, sorunlu noktalara anlık müdahaleler yapıldığını ve mahalle bazlı denetimlerin devam ettiğini bildiriyor. Yerel yönetim, temiz bir çevre için hem kurumsal hizmetlerin güçlendirilmesi hem de toplumun katılımının artırılmasının önemine vurgu yapıyor.

Vatandaşların bilinçli davranışı ile belediye ekiplerinin düzenli çalışması bir arada yürütüldüğünde, sokaklarda daha düzenli ve estetik bir görünümün sağlanacağı ifade ediliyor. Ekipler gece gündüz demeden çalışmaya devam ederek ilçe genelinde temizlik standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ EKİPLERİ, TEMİZ BİR ŞEHİR HEDEFİYLE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. BELEDİYEYE...

ŞEHZADELER BELEDİYESİ EKİPLERİ, TEMİZ BİR ŞEHİR HEDEFİYLE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. BELEDİYEYE EKİPLERİ, ÇÖPLERİN YANLARINA VEYA KALDIRIMLARA GELİŞİGÜZEL BIRAKILAN ATIKLARI TOPLAYARAK KÖTÜ GÖRÜNTÜLERİN ÖNÜNE GEÇİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsat'ta Lukianos’un hiciv mirası akademide yeniden tartışıldı
images

İskelede balık avlayan yılanın anları cep telefonuna yansıdı
images

Adıyaman'da su birikintilerine odaklı haşereyle mücadele kampanyası
images

Bilecik KYK yurdunda gençlerle gönül sohbeti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ev sahibi avantajı değerlendirdi: İstiklalspor 2-1 galip

İİT ülkeleri 2 milyar nüfusu ortak ekonomik avantaja dönüştürmeli

Karadeniz'de tahıl sevkiyatını güvence altına alma çabaları sürüyor

Ev sahibi Karabük geriden geldi ama Yalova FK 77 sahadan 3-2 galip ayrıldı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme