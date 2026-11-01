Şehzadeler'de sokak sokak temizlik seferberliği sürüyor

temizlik çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor:

Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir çevre hedefiyle gece gündüz görev yapıyor. Rutin süpürme, yıkama ve bakım çalışmalarının yanı sıra ekipler, cadde ve sokaklarda ortaya çıkan düzensiz atıkların toplanmasına öncelik veriyor.

saha takibi ve öncelikli müdahaleler:

Ekipler özellikle çöp konteynerlerinin çevresi, kaldırımlar ve yol kenarlarına gelişigüzel bırakılan ev eşyaları ile diğer atıkları titizlikle topluyor. Bu müdahaleler kötü görüntülerin engellenmesi, sokak hijyeninin korunması ve olası sağlık risklerinin azaltılması amacıyla düzenli aralıklarla yapılıyor.

vatandaşa çağrı ve sürdürülebilir temizlik:

Belediye yetkilileri, temizlik çalışmalarının etkinliği ve sürdürülebilirliği için vatandaşların da duyarlı davranması gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle kullanılmayan koltuk, kanepe, yatak, dolap gibi büyük eşyaların konteyner yanlarına veya kaldırımlara bırakılmaması istendi. Bu tür atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesi için belirlenen toplama noktaları ve uygulamalar vatandaşlara hatırlatılıyor.

Şehzadeler Belediyesi, ilçe genelindeki temizlik faaliyetlerini aralıksız sürdüreceğini, sorunlu noktalara anlık müdahaleler yapıldığını ve mahalle bazlı denetimlerin devam ettiğini bildiriyor. Yerel yönetim, temiz bir çevre için hem kurumsal hizmetlerin güçlendirilmesi hem de toplumun katılımının artırılmasının önemine vurgu yapıyor.

Vatandaşların bilinçli davranışı ile belediye ekiplerinin düzenli çalışması bir arada yürütüldüğünde, sokaklarda daha düzenli ve estetik bir görünümün sağlanacağı ifade ediliyor. Ekipler gece gündüz demeden çalışmaya devam ederek ilçe genelinde temizlik standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ EKİPLERİ, TEMİZ BİR ŞEHİR HEDEFİYLE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. BELEDİYEYE EKİPLERİ, ÇÖPLERİN YANLARINA VEYA KALDIRIMLARA GELİŞİGÜZEL BIRAKILAN ATIKLARI TOPLAYARAK KÖTÜ GÖRÜNTÜLERİN ÖNÜNE GEÇİYOR.