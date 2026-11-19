Olayın gelişimi:

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yürütülen çalışmada, hakkında silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması suçundan verilen 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.K., Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Emniyetin çalışması:

İl emniyet müdürlüğünün, aranan şahısların yakalanmasına yönelik koordineli çalışması kapsamında gerçekleştirilen operasyon sonucu İ.K. gözaltına alındı. Operasyonda şahsın kimliği ve hakındaki kesinleşmiş cezanın detayları esas alındı.

Adli süreç ve sonuç:

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen İ.K., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Kamu güvenliğini ilgilendiren bu tür dosyalarda yürütülen takip ve yakalama işlemleri titizlikle sürdürüleceği bildirildi.

İSKENDERUN’DA 11 YIL 1 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI.