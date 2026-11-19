İskenderun'da aranan hükümlü yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ö. İskenderun'da yakalandı.

yakalama ve gözaltı süreci:

Çalışmalar kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ö., İskenderun'da tespit edilerek ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon ve gözaltı işlemleri Emniyet tarafından yürütüldü.

adli işlem ve teslim:

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından U.Ö., adli makamlara sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İSKENDERUN’DA 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI.