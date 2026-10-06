İskenderun'da spa ve masaj salonlarına kapsamlı denetim: kaçak çalışanlar bulundu

Denetim ayrıntıları:

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından SPA ve masaj salonlarına yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi. İlçe genelinde toplam 17 işyeri kontrol edildi.

Kontrollerde işleyiş ve belge incelemelerine ağırlık verildi; polis ekipleri işyeri kayıtları, çalışma süreleri ve personel belgelerini inceledi.

Tespit edilen eksiklikler ve sayılar:

Denetimlerde 7 çalışanın sigorta girişinin olmadığı, 6 işyerinin açma-kapama saatlerine uymadığı ve 2 işyerinin ruhsatının bulunmadığı belirlendi. Ayrıca 4 işyerinde mesul müdürün olmadığı, 1 işyerinin denetime engel teşkil edecek şekilde kapısının kapalı olduğu ve 10 kişinin hijyen belgesinin bulunmadığı tespit edildi.

Yabancı uyruklu çalışanlar ve yapılan işlemler:

Denetimler kapsamında 7 yabancı uyruklu şahsın kaçak çalıştırıldığı saptandı. Söz konusu kişiler arasında Tayland uyruklu şahıslar da bulunuyor ve bu kişiler sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

İlgili eksiklik ve ihlallerle ilgili olarak gerekli idari ve yasal işlemlerin uygulandığı bildirildi. Yetkililer, denetimlerin işyeri standartlarının korunmasına ve kayıt dışı çalışma ile mücadeleye yönelik devam edeceğini belirtti.

İSKENDERUN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN SPA VE MASAJ SALONLARINA YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.