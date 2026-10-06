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İskenderun'da spa ve masaj salonlarına kapsamlı denetim: kaçak çalışanlar bulundu

İskenderun'da polis 17 spa ve masaj salonunu denetledi; 7 kişinin kaçak çalıştırıldığı, ruhsat, hijyen ve mesul müdür eksikleri tespit edildi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:10

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İskenderun'da spa ve masaj salonlarına kapsamlı denetim: kaçak çalışanlar bulundu

Denetim ayrıntıları:

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından SPA ve masaj salonlarına yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi. İlçe genelinde toplam 17 işyeri kontrol edildi.

Kontrollerde işleyiş ve belge incelemelerine ağırlık verildi; polis ekipleri işyeri kayıtları, çalışma süreleri ve personel belgelerini inceledi.

Tespit edilen eksiklikler ve sayılar:

Denetimlerde 7 çalışanın sigorta girişinin olmadığı, 6 işyerinin açma-kapama saatlerine uymadığı ve 2 işyerinin ruhsatının bulunmadığı belirlendi. Ayrıca 4 işyerinde mesul müdürün olmadığı, 1 işyerinin denetime engel teşkil edecek şekilde kapısının kapalı olduğu ve 10 kişinin hijyen belgesinin bulunmadığı tespit edildi.

Yabancı uyruklu çalışanlar ve yapılan işlemler:

Denetimler kapsamında 7 yabancı uyruklu şahsın kaçak çalıştırıldığı saptandı. Söz konusu kişiler arasında Tayland uyruklu şahıslar da bulunuyor ve bu kişiler sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

İlgili eksiklik ve ihlallerle ilgili olarak gerekli idari ve yasal işlemlerin uygulandığı bildirildi. Yetkililer, denetimlerin işyeri standartlarının korunmasına ve kayıt dışı çalışma ile mücadeleye yönelik devam edeceğini belirtti.

İSKENDERUN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN SPA VE MASAJ SALONLARINA YÖNELİK DENETİM...

İSKENDERUN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN SPA VE MASAJ SALONLARINA YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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