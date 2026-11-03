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İskilip'te hafif ticari araç şarampole düştü, sürücü ağır yaralandı

İskilip'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün şarampole yuvarlanan aracında 1 kişi ağır yaralandı; sürücü hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 16:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İskilip'te hafif ticari araç şarampole düştü, sürücü ağır yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Çorum’un İskilip ilçesi Kuruçay köyü yolu Gökçebel mevkisinde meydana gelen kazada, M.Y. idaresindeki 19 UM 032 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Metrelerce sürüklenen araçta sürücü M.Y. araçta sıkışırken, araçtaki E.İ. ve M.C. yara almadan kurtuldu.

Kurtarma ve tedavi:

İhbarın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan M.Y., sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi yapılan sürücü, kaldırıldığı İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve sağlık durumunun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı; olayın nedeni ve trafik koşullarına ilişkin araştırma sürüyor.

ÇORUM&#039;UN İSKİLİP İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARACIN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN...

ÇORUM'UN İSKİLİP İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARACIN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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