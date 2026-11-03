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Barınakta şeffaflık talebi gerilimi: hayvanseverler ve görevliler karakola götürüldü

Burdur'da barınakta kötü muamele iddiası sonrası barınağa gelen hayvanseverlerle görevliler arasında arbede çıktı; polis müdahale etti.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 17:27

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Barınakta şeffaflık talebi gerilimi: hayvanseverler ve görevliler karakola götürüldü

Barınakta şeffaflık talebi gerilimi

Burdur'da, Burdur Belediyesine ait hayvan barınağında hayvanlara kötü muamele edildiği yönündeki iddialar üzerine bir grup hayvansever barınağa gitti. Ziyaret edenler, içerideki hayvanların sağlık ve yaşam koşullarını yerinde görmek istediğini bildirdi.

Barınak yetkilileri ise hayvanların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti ancak ziyarete izin vermekte direnç gösterdi. Bu tutum, hayvanseverlerle görevliler arasında sözlü tartışmanın başlamasına yol açtı.

İddialar ve talep edilen inceleme:

Hayvanseverler, barınakta gördüklerini belgeleyip paylaşmak amacıyla içeriyi görmek istediğini vurguladı. Yetkililerin erişimi sınırlaması, grubun “neden gösterilmiyor” sorusunu tepkisel bir biçimde yükseltti. Taraflar arasındaki itirazlar kısa sürede sertleşti ve olay yerinde arbede yaşandı.

Olayın yasal süreci:

Yaşanan arbede üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili her iki taraf da birbirinden şikayetçi olurken, tarafların ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yetkililer ve hayvanseverler arasında süren anlaşmazlığın nasıl sonuçlanacağı, yapılacak resmî soruşturma ve alınacak ifadelerle belirlenecek.

Olay, barınakların denetim ve şeffaflık gerekliliğini yeniden gündeme taşıdı; hem hayvan hakları savunucuları hem de kurum temsilcileri, benzer durumlarda izlenmesi gereken usullerin netleştirilmesini talep ediyor. Konuyla ilgili resmi açıklamalar veya soruşturma sonuçları bekleniyor.

BURDUR’DA HAYVAN BARINAĞINDAKİ HAYVANLARA KÖTÜ BAKILDIĞINA YÖNÜNDEKİ İDDİALAR ÜZERİNE BARINAĞA...

BURDUR’DA HAYVAN BARINAĞINDAKİ HAYVANLARA KÖTÜ BAKILDIĞINA YÖNÜNDEKİ İDDİALAR ÜZERİNE BARINAĞA GİDEN HAYVANSEVERLER İLE GÖREVLİLER ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI. GÖREVLİLER HAYVANLARI GÖSTERMEMEK İÇİN DİRENİRKEN HER İKİ TARAFTA BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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