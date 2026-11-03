Tomarza-Malatya bağlantı yolu çift yönlü olarak yeniden trafiğe açıldı

Tomarza-Malatya bağlantı yolunda çalışmalar tamamlandı

Kayseri'de Karayolları ekiplerinin yaklaşık iki yıldır yürüttüğü çalışmaların ardından Tomarza-Malatya bağlantı yolu, çift yönlü olarak tamamen araç trafiğine açıldı. Güzergâhta yapılan yenileme ve güvenlik iyileştirmeleri, daha önce yaşanan ölümlü ve maddi hasarlı kazaların ardından öncelik verilen çalışmalar arasında yer aldı.

Açılma süreci:

Yol üzerindeki köprülü kavşak inşaatları nedeniyle güzergâh 16 Haziran 2026 tarihinde tamamen trafiğe kapatılmıştı. Karayolları ekipleri, Kayseri-Malatya istikametindeki yaklaşık 5 kilometrelik bölümü 26 Eylül'de tamamlayarak ulaşıma açtı; ardından Malatya-Kayseri yönündeki çalışmaların bitmesiyle yol iki yönlü olarak hizmete girdi.

Bölgedeki ekipler halen bariyer ve bordür düzenlemeleri üzerinde çalışıyor. Yetkililer, çalışma alanından geçecek sürücüleri dikkatli ve yavaş olmaları konusunda uyarıyor.

Ardıç rampasında yenileme çalışmaları:

Ardıç rampası mevkii ile Tomarza-Malatya bağlantı yolu arasındaki yaklaşık 2 kilometrelik güzergâh Karayolları tarafından baştan aşağı asfaltlandı. Yolun trafik işaret ve çizgileri ile levhaları da yenilenerek bölge ulaşıma hazır hale getirildi.

Yetkililer, tamamlanan çalışmaların yol güvenliğini artırmayı hedeflediğini, diğer kalan rutin düzenleme ve işaretlendirme çalışmalarının kısa süre içinde tamamlanacağını belirtiyor.

KAYSERİ'DE KARAYOLLARI EKİPLERİNİN YAKLAŞIK İKİ YILDIR SÜRDÜRDÜĞÜ ÇALIŞMALARIN ARDINDAN TOMARZA-MALATYA BAĞLANTI YOLU, ÇİFT YÖNLÜ OLARAK TAMAMEN ARAÇ TRAFİĞİNE AÇILDI.