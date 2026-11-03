Çan’da mantar ararken kaybolan 77 yaşındaki Alzheimer hastası jandarma ve köylülerce sağ bulundu

olay ve ihbar:
Çan ilçesine bağlı Uzunalan köyünde sabah saat 10.00 sıralarında mantar aramaya çıkan 77 yaşındaki Alzheimer hastası Fevzi Kıran’dan yakınları haber alamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
jandarma ve köylülerin araması:
Çan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bildirimin ardından geniş çaplı arama çalışması başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalara köy sakinleri de destek vererek araziyi taradı.
bulunuş ve sağlık kontrolü:
Yürütülen aramalar sonucu Fevzi Kıran, köy merkezine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Yumru kaya ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Jandarma tarafından köye getirilen Kıran, sağlık ekiplerinin ilk kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.
ÇANAKKALE’NİN ÇAN İLÇESİNDE KAYIP OLAN FEVZİ KIRAN (77) JANDARMA EKİPLERİNCE BULUNDU.
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