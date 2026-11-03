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Operasyon Karadeniz Ereğli'de modifikasyon iddiasıyla tamirhanelere yöneldi: 3 gözaltı

Karadeniz Ereğli'de KOM ekipleri, motosikletlerde güç artırımı ve teknik değişiklik iddiasıyla tamirhanelere operasyon düzenleyip 3 kişiyi gözaltına aldı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 17:24

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 17:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Operasyon Karadeniz Ereğli'de modifikasyon iddiasıyla tamirhanelere yöneldi: 3 gözaltı

Operasyonun kapsamı:

Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ilçedeki motosiklet tamir ve bakım işletmelerine yönelik operasyon düzenledi. Baskınlar, motosikletlerin motor gücünü artırmaya yönelik modifikasyon işlemleri, teknik değişiklikler ve çeşitli kit uygulamaları iddiasıyla gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında işletme sahipleri E.Ş., E.Ç. ve G.Y. isimli üç kişi gözaltına alındı. Ekipler, iş yerlerinde yapılan müdahalelere ilişkin inceleme başlattı ve süreç boyunca gerekli güvenlik önlemlerini uyguladı.

Motosikletlerin incelenmesi ve otoparka çekilmesi:

İş yerlerinde bulunan motosikletler, delil ve teknik inceleme amacıyla otoparka çekildi. Araçlar üzerindeki değişikliklerin tespit edilmesi için yetkili birimlerce detaylı kontrol yapılacağı bildirildi.

Soruşturmanın seyri ve müşteri ifadeleri:

Soruşturma çerçevesinde, motosikletlerini söz konusu işletmelerde tamir ettirdiği belirtilen müşterilerin de ifadelerine başvuruldu. Ekipler, uygulanan modifikasyonların kapsamını ve teknik özelliklerini tespit etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ve elde edilecek bulgular doğrultusunda yasal işlemlerin sürdürüleceği kaydedildi.

ZONGULDAK’IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE, KARADENİZ EREĞLİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI...

ZONGULDAK’IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE, KARADENİZ EREĞLİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE (KOM) EKİPLERİ TARAFINDAN MOTOSİKLET TAMİR VE BAKIM İŞLETMELERİNE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ. OPERASYONDA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINIRKEN, İŞLETMELERDE BULUNAN MOTOSİKLETLER İNCELENMEK ÜZERE OTOPARKA ÇEKİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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