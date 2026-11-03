Elektrikler kesildi, hastaneler hedef alındı: Rusya'nın Ukrayna enerji altyapısına kapsamlı saldırısı

Saldırı kapsamı:

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Vinnitsy, Dnepropetrovsk ve Harkov bölgelerindeki savunma sanayi tesisleri ile ülkenin elektrik üretimini sağlayan tesis ve trafo merkezlerine yönelik geniş çaplı bir saldırı düzenlendiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, hedefler arasında Ladyzhinskaya, Krivorozhskaya ve Pridneprovskaya termik santralleri ile Harkov'da Kharkovskaya termik santrali, Zmievskaya ve Losevo elektrik trafo merkezlerinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Odessa bölgesindeki liman altyapılarının, özellikle Kiliya limanındaki tesislerin ve Yuzhny limanında ile Karadeniz'de Ukrayna ordusu için askeri teçhizat ve çok amaçlı kargo taşıyan iki kuru yük gemisinin vurulduğu kaydedildi.

Harkov'da hastane saldırısı:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Harkov'da doğrudan bir şehir hastanesine düzenlenen saldırıda 73 kişinin yaralandığını ve tedavi görenlerin bulunduğu kardiyoloji bölümünün hasar gördüğünü açıkladı. Saldırıların sonucu olarak birçok kentte plansız ve acil elektrik kesintilerinin sürdüğü bildirildi.

Zelenskiy'in açıklamaları:

Zelenskiy, gece boyunca Rusya tarafından fırlatılan saldırı araçlarının yoğunluğuna dikkat çekerek 289 dron, 17 balistik füze ve 59 seyir füzesi sayısını verdi. Ayrıca saldırıların Odesa, Cherkasy, Jitomir, Vinnytsia, Harkov, Dnipro, Chernivtsi, Chernihiv ve Rivne bölgelerindeki enerji üretim tesisleri ve trafo merkezlerini hedef aldığını belirtti ve Ukrayna'nın hava sahasının savunulması için uluslararası desteğin şart olduğunu vurguladı.

Zelenskiy, saldırıların ABD Kongre seçimlerinin yapıldığı gün gerçekleştirilmesinin anlamlı olduğunu belirterek bu tür eylemlerin fark edilmesi ve durdurulması çağrısında bulundu.

Zaporijya'daki sivil kayıplar:

Zaporijya Bölge Askeri İdaresi geçici başkanı Mykhailo Semikin, Komyshuvakha köyünde insani yardım dağıtımı için kullanılan bir okulun hava saldırısında hedef alındığını ve saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiğini, ayrıca 5 kişinin yaralandığını bildirdi. Bölgede arama-kurtarma ve temizlik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Olaylar sonrası bölgelerde devam eden hava saldırısı alarmları ve ağır hasar gören enerji altyapısı, hem sivil yaşamı hem de sağlık hizmetlerinin işleyişini olumsuz etkiliyor. Yetkililer, acil onarım ve insani yardım çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini vurguluyor.

RUS ORDUSUNUN UKRAYNA'NIN FARKLI BÖLGELERİNDEKİ ENERJİ ALTYAPISINA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SALDIRILAR ELEKTRİK KESİNTİSİNE YOL AÇARKEN, HARKOV'DAKİ BİR HASTANEYE YÖNELİK SALDIRISININDA İSE EN AZ 73 KİŞİ YARALANDI.