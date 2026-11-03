Aydın’da ekim ayında kapsamlı güvenlik seferberliği: bin 352 aranan şahıs yakalandı

Aydın valiliği ekim ayı asayiş raporunu paylaştı

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, il genelinde 5 Ekim–3 Kasım 2026 tarihleri arasındaki asayiş ve güvenlik çalışmalarına ilişkin verileri Valilik binasında değerlendirdi. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen uygulamalarda kamu düzeninin sağlanması ve suçla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

uygulamalar ve aranan şahıs operasyonları:

Bu dönemde kent genelinde toplam bin 521 uygulama gerçekleştirildi. Uygulamalar arasında 39 NARKO, 57 kız yurdu denetimi, 55 okul önü uygulaması, 65 çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevresi denetimi, 159 otogar denetimi ile 124 okul servis aracı denetimi yer aldı. Ayrıca motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik 374 uygulama, 90 aranan şahıs uygulaması ve 404 şok uygulaması gerçekleştirildi; umuma açık iş yerlerine yönelik 104 denetimde toplam 176 işletme kontrol edildi.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda 194 bin 495 kişinin sorgulandığı, bu çerçevede 291’i hapis cezası ve bin 61’i ifadeye yönelik olmak üzere toplam bin 352 aranan şahsın yakalandığı açıklandı. Yakalananlar arasında haklarında 207 yıl 2 ay 20 gün, 41 yıl 6 ay, 30 yıl, 26 yıl ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar bulunuyor; ayrıca 10 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası olan 5 kişi de yakalandı. Söke ilçesinde 13 Ekim’de yakalanan ve toplam 207 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli cezaevine teslim edildi.

uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele:

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında il genelinde 622 olay kaydedildi ve aydınlatma oranı %99 olarak verildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan 680 şüpheli hakkında işlem yapıldı; gözaltına alınanlardan 59 şüpheli tutuklandı, 34 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 6.354,6 gram metamfetamin, 7.627 sentetik ecza hap, 9 kilogram esrar, 58 gram kokain, 3.680 gram bonzai, 55 kök kenevir, 55 gram skunk ve 3 adet ecstasy ile 95 kullanım aparatı yer aldı.

Germencik Ortaklar Mahallesi’nde 26 Ekim’de düzenlenen operasyonda 1.137 gram metamfetamin, 2 tabanca, hassas terazi ve ölçü kabı ele geçirildi; operasyonda ele geçirilen 235 bin 540 TL ve 100 USD de muhafaza altına alındı ve 2 şüpheli tutuklandı. 13 Ekim’de Efeler, Kuşadası ve İzmir Torbalı’da eş zamanlı yürütülen operasyonda ise 15 şahıs hakkında işlem yapıldı; 3.485 gram metamfetamin ve 160 gram bonzai ele geçirildi, şüphelilerden 14’ü tutuklandı.

kaçak silah atölyesi ve diğer kaçakçılık operasyonları:

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede 49 olay kaydedilirken aydınlatma oranı %99 olarak açıklandı. Nazilli’deki silah imalathanesi operasyonunda depo aramasında 23 tabanca, 5 tüfek, 138 şarjör, 239 tabanca fişeği, 137 havai fişek ve muhtelif silah parça-aparatları ele geçirildi. Kuşadası’nda 31 Ekim’de yapılan kaçakçılık operasyonunda ise 5.200 litre etil alkol ve 486 alkol aroma kiti ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler bulundu; olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

asayiş, trafik ve düzensiz göç denetimleri:

İlimizde toplam 4.016 asayiş olayı kaydedildi ve bunların 3.828’i aydınlatıldı; aydınlatma oranı %95,3 olarak bildirildi. Kişilere karşı işlenen suçlarda 693 olaydan 671’i aydınlatıldı ve 972 şüpheli yakalandı. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda 330 olaydan 239 aydınlatıldı, 108 şüpheli yakalandı. Terörle mücadele kapsamında meydana gelen 19 olayın tamamı aydınlatıldı.

Trafik denetimlerinde toplam 278 bin 821 araç kontrol edildi; bunların 33 bin 980'i motosikletti. Denetimlerde 29 bin 100 sürücüye işlem uygulanırken 1.350 araç trafikten men edildi. Okul servisleri denetiminde 703 araç ve sürücü kontrol edildi; kurallara aykırı hareket eden 107 okul servisine idari yaptırım uygulandı.

Düzensiz göçle mücadelede 4 Mobil Göç Noktası ile yürütülen denetimlerde 657 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, 3 düzensiz göçmen yakalandı. Toplam 317 düzensiz göçmen hakkında idari işlem yapıldı; bunlardan 96 şahıs sınır dışı edildi. Sahil Güvenlik ekipleri il deniz yetki alanlarında bin 333 saat seyir yaptı, 358 tekne kontrol edildi ve 2.231 kişi sorgulandı; düzensiz göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 385 düzensiz göçmen ve 8 organizatör yakalandı, 6 deniz aracına el konuldu.

sağlık ve tüketici güvenliği denetimleri:

Tağşiş ve standartlara aykırı ürünlere yönelik denetimlerde 8 iş yerine operasyon düzenlendi, 15 firma sahibine idari işlem ve toplam 2.524.360 TL idari yaptırım uygulandı. Muhafaza altına alınan ürünler arasında 350 litre etiketsiz zeytinyağı, 19.684 kilogram uygunsuz kuru incir, 185 kilogram sucuk, 1.000 kilogram etiketsiz işlenmiş gıda, 500 litre sıvı yağ ve 2.418 kilogram etiketsiz bal bulunuyor; toplam 23.287 kilogram ve 850 litre taklit veya standartlara uygun olmayan ürün muhafaza altına alındı.

Sultanhisar’da 27 Ekim’de tespit edilen depoda 10.000 kilogram hijyenik olmayan ve uygunsuz etiketlenmiş kuru incir ile 250 litre etiketsiz zeytinyağı bulundu; depo sahibi hakkında kayıtsız faaliyet nedeniyle idari para cezası uygulandı.

Vali Varol, açıklamasında kent genelinde suçla mücadele, kamu düzeninin korunması ve vatandaş güvenliğinin sağlanması yönünde çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, KENTTE EKİM AYINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ASAYİŞ VE GÜVENLİK ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN VERİLERİ AÇIKLADI. BİR AYLIK SÜREÇTE 194 BİN 495 KİŞİNİN SORGULANDIĞINI VE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN BİN 352 ŞAHSIN YAKALANDIĞINI BELİRTEN VALİ VAROL, UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA 59 ŞÜPHELİNİN TUTUKLANDIĞINI, TRAFİK DENETİMLERİNDE İSE 278 BİN 821 ARACIN KONTROL EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ.