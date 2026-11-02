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İslahiye'de yağışlı yolda bulunan yaralı köpek barınakta tedavi ediliyor

İslahiye'de yağışlı yolda yaralı bulunan köpeğin arka ayaklarında kırık tespit edildi; veteriner müdahalesi sonrası barınakta bakıma alındı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 14:37

GÜNCELLEME: 02 Kasım 2026 - 14:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İslahiye'de yağışlı yolda bulunan yaralı köpek barınakta tedavi ediliyor

İslahiye'de yaralı köpek barınakta tedavi altında

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Hatay karayolu üzerinde bir aracın çarpması sonucu yaralandığı belirlenen köpek, belediye ekipleri tarafından veteriner hekime götürüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, hayvanı ilk müdahalenin ardından barınağa teslim etti.

olayın gelişimi:

İddiaya göre yağışlı bir günde, yolda acı içinde kıvranan köpeği gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Belediye barınak ekipleri ihbar üzerine bölgeye intikal ederek hayvanı sakinleştirip hemen veteriner hekime ulaştırdı. Olayın yaşandığı nokta Hatay karayolu olarak kaydedildi.

tedavi ve barınakta bakım:

Veteriner hekim muayenesinde köpeğin arka ayaklarında kırık olduğu tespit edildi ve gerekli ilk tedavi uygulandı. Müdahale sonrasında köpek barınakta bakıma alındı; tedavisinin bir süre daha burada devam edeceği bildirildi. Belediye ekipleri, hayvanın durumunun takibi ve ihtiyaç duyduğu tedavilerin sürdürülmesi için koordinasyonu sağlıyor.

Olay, bölgedeki hayvan sağlığı ve yol güvenliği konularını yeniden gündeme getirirken, yetkililer benzer durumlarda vatandaşların yetkili birimleri haberdar etmesinin önemine vurgu yaptı.

İSLAHİYE İLÇESİNDE BİR ARACIN ÇARPTIĞI KÖPEĞİN ARKA AYAKLARINDA KIRIK OLDUĞU...

İSLAHİYE İLÇESİNDE BİR ARACIN ÇARPTIĞI KÖPEĞİN ARKA AYAKLARINDA KIRIK OLDUĞU BELİRLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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