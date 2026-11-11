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İslahiye'den son veda: Kore gazisi İbo Cücük 94 yaşında uğurlandı

İslahiye'nin Yeniceli Mahallesi'nde yaşayan Kore gazisi İbo Cücük, öğle namazı sonrası düzenlenen cenaze ve resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 13:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İslahiye'den son veda: Kore gazisi İbo Cücük 94 yaşında uğurlandı

İslahiye'de törenle uğurlandı

Gaziantep’in İslahiye ilçesi Yeniceli Mahallesi’nde yaşayan Kore gazisi İbo Cücük, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Cenaze töreni:

Cücük için öğle namazını müteakip mahallede kılınan cenaze namazının ardından resmi tören düzenlendi. Törene Cücük’ün ailesi, yakınları ve mahalle halkı ile ilçe protokolü, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Defin işlemi:

Törenin tamamlanmasının ardından İbo Cücük’ün cenazesi Yeniceli Mezarlığı’nda defnedildi.

GAZİANTEP’İN İSLAHİYE İLÇESİNDE YAŞAYAN KORE GAZİSİ İBO CÜCÜK, 94 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ. KORE...

GAZİANTEP’İN İSLAHİYE İLÇESİNDE YAŞAYAN KORE GAZİSİ İBO CÜCÜK, 94 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ. KORE GAZİSİ, RESMİ TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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