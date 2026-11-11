Dolar 50,2275 +0,02%
Euro 55,9695 -0,23%
Bist 11.750,70 +0,76%
Altın Gram 6.554,84 +0,72%
EUR/USD 1,1141 -0,23%
Brent Petrol 92,79 +1,42%
--°

Şafak baskınlarıyla çözülen ağ: 'Şirinler' operasyonunda 61 gözaltı

Adana merkezli operasyonda 'Şirinler' adlı silahlı suç örgütüne yönelik baskınlarda toplam 61 kişi gözaltına alındı; 15 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda polis yeleği ele geçirildi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 13:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Şafak baskınlarıyla çözülen ağ: 'Şirinler' operasyonunda 61 gözaltı

Operasyonun kapsamı:

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini Mehmet Şirin Aksoy'un yaptığı 'Şirinler' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu örgütün kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı tehdit ve iş yeri kurşunlama gibi çok sayıda suçtan sorumlu olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında kimlikleri deşifre edilen 89 kişiden; 45'inin silahlı suç örgütü üyesi, 44'ünün ise örgüt mensuplarıyla bağlantılı olduğu belirlendi. Bu şüphelilerden 6'sı hakkında derdest yakalama kararı bulunduğu, 2'sinin yurt dışında olduğu ve 16'sının ise soruşturma konuları ve farklı suçlar nedeniyle hali hazırda ceza infaz kurumlarında tutuklu olduğu kaydedildi.

Şafak vakti eş zamanlı baskınlar:

Tespitlere göre düğmeye basılarak Adana merkezli olmak üzere 4 ilde şafak vakti eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 45 şüpheli yakalanırken, cezaevinde tutuklu bulunan 16 kişiyle birlikte toplam 61 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilenler:

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 15 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, çok sayıda fişek, dijital materyal ve çok sayıda polis yeleği ele geçirildi. Bulunan malzemeler, örgütün hem silahlı kapasitesine hem de sahadaki kamuflaj yöntemlerine ışık tuttu.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Alaplı'da kaybolan 3 çocuk babası için seferberlik: jandarma ve köylüler arıyor
images

Memleketinde son yolculuğuna uğurlandı: Aliağa patlamasında hayatını kaybeden Fa...
images

Edirne'de sis Selimiye Camii'ni örtü gibi sardı, görüş 50 metreye düştü
images

Çanakkale'de jandarmanın huzur uygulaması 22 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Uyuşturucu operasyonunda 274 adet Lyrica ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

okul çevresinde sağlıklı gıda için sıkı denetim

Öğretmenler koruyucu aile hizmetlerini yakından tanıdı

Silah ticaretine operasyon: Gaziantep merkezli 11 ilde 17 kişi gözaltında

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Statta birlik ve umut için adak kurbanı kesildi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi