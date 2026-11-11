Şafak baskınlarıyla çözülen ağ: 'Şirinler' operasyonunda 61 gözaltı

Operasyonun kapsamı:

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini Mehmet Şirin Aksoy'un yaptığı 'Şirinler' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu örgütün kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı tehdit ve iş yeri kurşunlama gibi çok sayıda suçtan sorumlu olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında kimlikleri deşifre edilen 89 kişiden; 45'inin silahlı suç örgütü üyesi, 44'ünün ise örgüt mensuplarıyla bağlantılı olduğu belirlendi. Bu şüphelilerden 6'sı hakkında derdest yakalama kararı bulunduğu, 2'sinin yurt dışında olduğu ve 16'sının ise soruşturma konuları ve farklı suçlar nedeniyle hali hazırda ceza infaz kurumlarında tutuklu olduğu kaydedildi.

Şafak vakti eş zamanlı baskınlar:

Tespitlere göre düğmeye basılarak Adana merkezli olmak üzere 4 ilde şafak vakti eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 45 şüpheli yakalanırken, cezaevinde tutuklu bulunan 16 kişiyle birlikte toplam 61 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilenler:

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 15 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, çok sayıda fişek, dijital materyal ve çok sayıda polis yeleği ele geçirildi. Bulunan malzemeler, örgütün hem silahlı kapasitesine hem de sahadaki kamuflaj yöntemlerine ışık tuttu.

ELE GEÇİRİLENLER