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İşletmelere nefes: TOBB destekli yeni kredi dilimi Denizli'de başlıyor

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, TOBB Nefes Kredisi başvurularının 3 Kasım 2026'da başladığını; firma başına 5 milyon TL, 6 ay erteleme ve 48 aya varan vade imkânı olduğunu bildirdi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:32

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EDİTÖR: Berk Doğan

İşletmelere nefes: TOBB destekli yeni kredi dilimi Denizli'de başlıyor

TOBB Nefes Kredisi yeni dilimi Denizli'de

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, TOBB tarafından yürütülen Nefes Kredisi programının yeni dilimi için başvuruların 3 Kasım 2026 Salı günü itibarıyla başladığını duyurdu. Erdoğan, desteğin işletmelerin nakit akışını güçlendirerek faaliyetlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını belirtti.

Başvuru ve kapsam:

Programdan, TOBB'a bağlı oda ve borsa üyesi işletmeler yararlanabiliyor. Erdoğan, firma başına azami 5 milyon TL kredi sağlanacağını ve 2026 içinde daha önce Nefes Kredisi kullanan işletmelerin toplam kredi tutarını 5 milyon TLye tamamlayacak şekilde ilave kredi kullanabileceklerini hatırlattı. DTO olarak üyelerin ihtiyaçlarını ilgili mercilere iletmeye ve gereken desteği sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Ödeme koşulları ve faiz oranları:

Kredisinin ödeme yapısı da açıklandı: kredilerde 6 ay anapara ödemesiz dönem dâhil olmak üzere azami 48 aya kadar vade imkânı verilecek. Erdoğan, faiz uygulamasının vadeye göre değişeceğini; 24 aya kadar yıllık %36, 24 ayın üzerindeki vadelerde yıllık %34 şeklinde olduğunu aktardı.

Başkan Erdoğan, üyelerine kredi şartlarını ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirmelerini ve başvurularını yetkili bankalara yapmalarını önerdi.

Erdoğan, Haziran 2026'dan bu yana program kapsamında 45 milyar TL kredi kullandırıldığını ve yeni dilimle birlikte ilave 50 milyar TL kredi hedeflendiğini kaydetti. Sağlanan finansmanın üretim, istihdam ve ticaretin devamlılığına katkı sunacağını vurguladı.

Son olarak Erdoğan, desteğin hayırlı olmasını dileyerek sürece emek verenlere teşekkür etti ve başvuru yapacak işletmelerin yetkili bankalar aracılığıyla işlemlerini başlatabileceklerini hatırlattı. DTO, üyelerine gerekli bilgilendirmeleri yapmayı sürdürecek.

DENİZLİ TİCARET ODASI (DTO) BAŞKANI UĞUR ERDOĞAN,

DENİZLİ TİCARET ODASI (DTO) BAŞKANI UĞUR ERDOĞAN,

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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